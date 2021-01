Kelly Rowland urodziła. Piosenkarka pokazała zdjęcie dziecka. Zdradziła też płeć oraz imię

Kelly Rowland zyskała światową sławę jeszcze pod koniec lat 90', gdy wraz z Beyonce i Michelle Williams założyła zespół Destiny's Child. Girlsband cieszył się niezwykłą popularnością na całym świecie, jednak po kilku latach się rozpadł. Frontmanka zespołu - Beyonce postawiła na solową karierę i swoim sukcesem przyćmiła nieco dawne koleżanki z kapeli. Z pomocą odzyskania dawnej świetności Kelly Rowland przyszedł David Guetta, z którym nagrała kilka hitowych, klubowych przebojów. To nieco umocniło jej pozycję w światowym show-biznesie, a także zaowocowało nowymi propozycjami jak np. posadą jurorki w "The Voice", którą piastuje do dziś. Ostatnimi czasy gwiazda skupiła się nieco bardziej na rodzinie, która kilka dni temu właśnie się powiększyła.

REKLAMA

Szokujące wyznanie Kelly Rowland. "Byłam bogatą-spłukaną". Gwiazda Destiny's Child otarła się o bankructwo

Kelly Rowland urodziła. Pokazała zdjęcie dziecka

Kelly Rowland w 2014 roku poślubiła swojego managera - Toma Weatherspoona. Niedługo po ślubie na świecie pojawił się ich pierwszy syn. Kilka miesięcy temu piosenkarka zdradziła, że spodziewa się drugiego dziecka. Artystka regularnie pokazywała w mediach społecznościowych zdjęcia oraz filmiki, na których prezentowała ciążowe krągłości. Jak się okazuje, czas rozwiązania ma już za sobą. 21 stycznia urodziła drugiego syna, czym również pochwaliła się na Instagramie.

21 dnia 21 roku XXI wieku powitaliśmy Noah Jona Weatherspoon. Jesteśmy naprawdę wdzięczni - napisała pod postem.

W komentarzach nie brakuje słów gratulacji, do których oczywiście się przyłączamy!

Zobacz wideo Co ze szczepieniami dzieci? Czy chore będą miały pierwszeństwo? Odpowiada dr Grażyna Cholewińska-Szymańska

ZOBACZ TEŻ: Jak wyglądają autografy gwiazd? Podpis księcia Harry'ego trudno rozczytać, ale jest podobny do autografu księżnej Diany