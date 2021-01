Katarzyna Cichopek pokazała rodzinne zdjęcie z dziećmi. Syn aktorki to cały tata. "Jak dwie krople wody"

Jeszcze do niedawna Kasia Cichopek nie była skora do dzielenia się rodzinnymi zdjęciami w sieci. Od pewnego czasu jednak coraz chętniej publikuje na Instagramie rodzinne fotki z udziałem męża - Marcina Hakiela oraz dzieci: 12-letniego Adama i ośmioletniej Heleny. Do tej pory dzieci aktorki zawsze chowały twarze za rodzicami lub pokazywały jedynie profile. Jakiś czas temu po zdjęciu, na którym Adam i Helena zasłonięci byli maseczkami, wywnioskowaliśmy, że syn ma oczy po tacie. Teraz aktorka opublikowała zdjęcie, na którym lepiej widać jego twarz. Adam wygląda dokładnie jak tata. Ma nawet taką samą fryzurę!

Katarzyna Cichopek podzieliła się na Instagramie zdjęciem zrobionym podczas rodzinnego wieczoru spędzanego na kanapie. Widzimy na nim Helenę, która pod kocem wtula się w mamę oraz syna i tatę w objęciach, uśmiechających się do telefonu.

A Wy mówicie po waleńsku? - napisała aktorka.

Po opisie zdjęcia i odbiciu ekranu telewizora w szybie wnioskujemy, że rodzina wspólnie oglądała bajkę "Nemo". Komentujący oprócz podłapania żartu Kasi, chętnie podkreślali podobieństwo Adama do ojca oraz... Kasi do Marcina!

Jacy Wy wszyscy jesteście do siebie podobni... Żywy dowód, że małżonkowie upodabniają się do siebie

Tyle czasu, w końcu pokazali dzieci Hakiel i Cichopek!

Adam to cały tata. Jak dwie krople wody - pisali fani.

Z tym, że Adam podobny jest do ojca nie możemy się nie zgodzić, ale Kasia do Marcina... Widzicie podobieństwo?

