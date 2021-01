Agustin Egurrola składa życzenia bratu. Przy okazji pokazał zdjęcie z przygotowań do ślubu

Agustin Egurrola należy do grona tych gwiazd, które raczej chronią prywatność i rzadko publikują zdjęcia z rodziną. Jego fotografii ze ślubu doczekaliśmy się dopiero po dłuższym czasie od ceremonii. Tancerz i choreograf tylko raz na jakiś czas decyduje się pokazać najbliższych. I właśnie dziś jest ten dzień. Brat Agustina świętuje urodziny, a tancerz złożył mu życzenia i opublikował wspólne zdjęcie na InstaStories. Podobni?

Agustin Egurrola składa życzenia bratu

O rodzinie Agustina Egurroli do dziś niewiele wiadomo. Tancerz pochodzi z Kuby, jednak nigdy nie mówił o bliskich. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie z przygotowań do ślubu tancerza. Możemy zobaczyć na nim jego brata, który pomaga się przygotować do tego wyjątkowego dnia.

Agustin Egurrola Agustin Egurrola - Instagram

O mężczyźnie, który towarzyszy Agustinowi na zdjęciu, nie wiele wiadomo. Wiemy, że jest zatrudniony w jego szkole tańca, a także jest sędziom tanecznym. Na swoim Instagramie chętnie relacjonuje kulisy swojej pracy, a także chętnie dzieli się zdjęciami z najbliższymi. Co ciekawe, na próżno również szukać informacji na temat jego brata w sieci. Czyżby tancerz dopiero teraz zdecydował się pokazać go światu, czy po prostu bratem nazwał swojego przyjaciela? Jesteście ciekawi?

