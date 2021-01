Alek Baron od lat zasiada w jury "The Voice of Poland" wraz z Tomsonem, kolegą z zespołu Afromental. Teraz poszedł w ślady innego jurora, Michała Szpaka, i jawnie wyraził poparcie dla Strajku Kobiet.

Gwiazda TVP wspiera Strajk Kobiet. Stanowcza! "Ta historia może kiedyś być o mnie"

Alek Baron wspiera Strajk Kobiet

Muzyk wrzucił na Instagram wymowne zdjęcie, na którym składa dłonie, jak do modlitwy, a na głowie ma symbol Strajku Kobiet, czyli błyskawicę.

Modlę się o naszą wolność - napisał muzyk, uzupełniając wpis o liczne emotikony piorunów oraz hashtagi - Strajk Kobiet, prawa kobiet, nie dla zaostrzenia ustawy aborcyjnej, protest, legalna aborcja - napisał muzyk.

Baron dodał także wiersz autorstwa Kornela Filipowicza "Niewola", w którym autor zwraca uwagę, że w państwie totalitarnym wolność nie będzie odbierana nagle z dnia na dzień, ale stopniowo.

Codziennie po trochę

W ilościach niezauważalnych

Aż pewnego dnia

Po kilku lub kilkunastu latach

Zbudzimy się w niewoli - czytamy w wierszu.

Post Barona nie spotkał się z życzliwą reakcją fanów. Internauci zaatakowali muzyka za to, że "modli się o zabijanie dzieci". Artysta nie zareagował na komentarze. Na razie nie wiadomo, jak stacja TVP odniesie się do zamanifestowania przez Barona poglądów. Jakiś czas temu pracę przy trzech programach Telewizji Polskiej straciła Barbara Kurdej-Szatan. Mówiło się wtedy, że chodziło o jej poglądy polityczne.

Post Barona to oczywiście jego reakcja na ostatnie wydarzenia. 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego zakazu aborcji, który następnie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że obecnie terminacja ciąży ze względu na nieodwracalne wady płodu czy śmiertelne choroby jest niezgodna z konstytucją. Tego dnia na ulice polskich miast znów wyszły tłumy ludzi, by protestować