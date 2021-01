Mateusz Damięcki i jego siostra aktywnie angażują się w sprawy społeczne oraz polityczne. Grafiki Matyldy Damięckiej zawsze są chętnie komentowane i udostępniane przez innych, bo trafią w sedno problemu. Z kolei Mateusz Damięcki pisze wiersze. Tym razem opisał obecną sytuację w Polsce.

Mateusz Damięcki napisał wiersz, w którym nie przebiera w słowach

Ostatnie wydarzenia w Polsce po raz kolejny wstrząsnęły społeczeństwem. 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego zakazu aborcji, który następnie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że obecnie terminacja ciąży ze względu na nieodwracalne wady płodu czy śmiertelne choroby jest niezgodna z konstytucją. Na ulice polskich miast znów wyszły tłumy ludzi, by protestować. W sieci też nie zabrakło mocnych wpisów, a jednym z nich podzieliła się Matylda Damięcka. Dołączył do niej także brat, który napisał wiersz "Klątwa", okraszając go jedną z grafik Matyldy.

Temu, co umrze bezpotomnie,

Temu, z którego wszystkie winy

Ulica dzisiaj i dozgonnie

Będzie pamiętać podłe czyny.

Jego pazerność, jego małość

Jego ohydne nadużycia,

Manipulacje oraz dbałość

O sp********ie innym życia.

Nie jego jednak najdokładniej

sprawiedliwości nóż oprawi,

Ostrze skaleczy tym powabniej,

Tym bezlitośniej ogień strawi

Każdego, który dziś pod rękę

Wespół z przywódcą?, z tęgą miną?

Chcąc zmienić życie kobiet w mękę?

Wyciera sobie pysk rodzina?.

To was najszybciej nieszczęśnicy,

którzy wyrokiem szafujecie

Doścignie klątwa czarownicy,

Zemsta, co gorszej nie masz w świecie.

Bać się będziecie swej kochanki

teściowej, babci, siostry, żony,

Córki i córciej koleżanki

I mąż jej też będzie wkurwiony.

I nie będziecie spać spokojnie,

I wasze łóżko nie zapłonie,

Bo z kobietami na tej wojnie

Lepiej stać po tej samej stronie.

Fani nie kryli uznania dla twórczości Damięckiego. Pod jego wierszem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Kapitalny. Treść. Rytm. Samo sedno!

W punkt!

Powinni w szkołach tego wiersza na pamięć uczyć.

Aż mi zabrakło tchu - pisali internauci.

Można się domyślać, że w najbliższym czasie zdolnemu rodzeństwu nie zabraknie twórczych inspiracji.