Koroniewska i Dowbor tracą dorobek życia z powodu przedłużenia obostrzeń. Ich biznes nie może funkcjonować

Przedłużenie obostrzeń o kolejne dwa tygodnie dla wielu przedsiębiorców oznacza jeszcze większe problemy finansowe. Firmy już teraz notują gigantyczne straty, a niektóre z nich najprawdopodobniej nie przetrwają pandemii. W podobnej sytuacji znaleźli się także Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Jak się okazuje, para zainwestowała pieniądze w biznes, który przynosi im dochodu.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zainwestowali w biznes, którzy przez obostrzenia nie może funkcjonować

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor już jakiś czas temu zdecydowali się zakupić i wyremontować do w pobliżu Bukowiny Tatrzańskiej. Para od początku planowała wynajmować go przyjeżdżającym w góry turystom. W domu znajdują się trzy apartamenty, wspólna, przestronna kuchnia, jadalnia oraz kącik wypoczynkowy.

W związku z przedłużeniem obostrzeń, aktorka i prezenter nadal nie mogą wynajmować swoich apartamentów potencjalnym gościom. Jak podaje Super Express, tygodniowy pobyt dla dwóch osób w jednym z wybranych lokali należy zapłacić od 2700 do 3300 złotych. Ponieważ obecnie nie funkcjonuje żaden z apartamentów, nietrudno oszacować, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mogą tracić tygodniowo nawet 9000 złotych. Warto również wspomnieć, że para, podobnie jak inni przedsiębiorcy w tej sytuacji obciążona jest kosztami utrzymania budynku.

Dobrze za to prosperują ich inne projekty. Małżonkowie wspólnie prowadzą własny kanał na YouTubie "Dowbor Be Happy", gdzie zdradzają szczegóły prywatnego życia. Oprócz tego Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor organizują na Instagramie "Domówkę u Dowborów" gdzie do rozmowy zapraszają znane gwiazdy.