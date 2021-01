Weronika Książkiewicz należy do grona gwiazd, które niechętnie dzielą się szczegółami ze swojego prywatnego życia w mediach społecznościowych. Aktorka skupia się na pracy zawodowej i życiu rodzinnym, a posty na jej instagramowy profilu pojawiają się raczej sporadycznie i nieregularnie. Mimo tego, fani mieli już szansę na to, by dowiedzieć się, kim jest nowy partner Weroniki Książkiewicz, oraz żeby obejrzeć wnętrze remontowanego przez nią mieszkania. Tym razem, aktorka pochwaliła się zdjęciem w białej sukni z imponującym trenem. Post opatrzyła krótkim, lecz podsumowującym komentarzem:

Na ten dzień czekałam bardzo długo... Dzień Dobry, przeprowadzam się... - napisała Książkiewicz.

Jak widać, na dokończenie prac remontowych w nowym lokum aktorki wystarczyło zaledwie kilka dni, bowiem niecały tydzień temu pochwaliła się na InstaStories, że niedługo będzie mogła się wprowadzić. Dzięki temu wyjątkowy dla Weroniki Książkiewicz moment nastąpił właśnie teraz.

Weronika Książkiewicz pochwaliła się zdjęciem w białej sukni. Świętuje ważny dzień

Pod postem posypały się pozytywne komentarze. Fani byli zachwyceni zarówno tym, że aktorka wreszcie przeprowadzi się do nowego mieszkania, jak i suknią, którą Książkiewicz założyła do zdjęcia:

Każda zmiana jest czegoś końcem a zarazem początkiem. Piękne zdjęcie... Piękna kiecka.

Najlepszy strój na przeprowadzkę.

Piękna suknia.

Bajka.

Zdjęcie skomentowała także inna, znana aktorka, Olga Bołądź, życząc Weronice Książkiewicz, dobrej pierwszej nocy w nowym mieszkaniu.

Brawo! Miej wspaniałą pierwszą noc na nowym.

Weronika Książkiewicz, jest znana między innymi z serialu "Leśniczówka". Zagrała też w popularnych polskich produkcjach, takich jak "Planeta singli" czy "MayDay". Obecnie związana jest z o 19 lat starszym, Heskelem Nathanielem, dyrektorem zarządzającym i akcjonariuszem firmy deweloperskiej.