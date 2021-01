27 stycznia Trybunał Konstytucyjny wydał uzasadnienie orzeczenia z 22 października 2020 roku ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw rząd opublikował wyrok, zakazujący usuwania płodów z nieuleczalnymi wadami letalnymi. Decyzje polityków Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny rozwścieczyły Polaków, a na ulice polskich miast ponownie wyszły tłumy. Oburzyli się również polscy artyści, którzy w sieci zaczęli publikować pełne emocji wpisy. Nie zawiedli ci, którzy od zawsze komentowali społeczne i polityczne problemy - Anja Rubik kilka godzin po opublikowaniu uzasadnienia wyroku, ruszyła pod TK i solidaryzowała się ze zgromadzonymi. Obojętne na kontrowersje nie pozostały także gwiazdy, które na co dzień związane są z Telewizja Polską. Kaja Paschalska apeluje o niepoddawanie się, a Majka Jeżowska "nie chce takiej Polski".

REKLAMA

TVP trąbi o zwolennikach zabijania, ale kolejne gwiazdy Kurskiego protestują

Do tej pory celebryci obawiali się, że krytykując PiS, stracą pracę w TVP. Karierę w państwowej telewizji poświęcić musiała chociażby Barbara Kurdej-Szatan, która została zwolniona przez telefon - dziwnym trafem - po tym, jak otwarcie w 2019 roku opowiedziała się za wsparciem środowisk LGBT+.

Tam nie jest za wesoło, ludzie są inwigilowani, sprawdzane są Facebooki różnych osób. Ja sama słyszałam o sytuacji, że był produkowany film dla TVP i operator główny został zawołany, bo przejrzeli jego teczkę, czyli Facebooka, i stwierdzili, że nie będzie tego filmu. To jest straszne i za "wolnością słowa" w TVP nie tęsknię. Ja nigdy nie podporządkowałam się temu, co się tam dzieje - mówiła gwiazda w rozmowie z serwisem Przeambitni.

Nazywanie tęczowych ludzi ideologią oraz zarzucanie im, że "nie są równi ludziom normalnym" doprowadziło także do buntu Michała Szpaka - gwiazdę "The Voice of Poland". Będąc na planie muzycznego show w sierpniu 2020 roku, artysta zapozował w marynarce ozdobionej kolorowymi flagami. Zdjęcie opatrzył wymownym opisem.

Michał Szpak uczestniczył w "Dziadach" przed domem Jarosława Kaczyńskiego

Jestem z Wami.

Michał Szpak screen Instagram/michal_szpakofficial

To jednak dopiero początek listy gwiazd, które jawnie zaczęły krytykować działania, zachowania i poglądy polityków PiS-u. Pozostańmy na planie muzycznego show telewizyjnej dwójki i przypomnijmy, co wydarzyło się w finale 11. edycji. Na scenę - ubrana cała na biało - wchodzi Urszula Dudziak. Wszyscy patrzą na jej złote ozdoby, wśród których znalazła się błyskawica. Chwilę później gwiazda zostaje poproszona przez produkcję, by pozbyła się owego przedmiotu, ponieważ "nie spodobał się on władzom stacji" (Jacek Kurski był obecny za kulisami programu).

Błyskawica - symbol Strajku Kobiet - w stylizacji Urszuli Dudziak nie znalazła się przypadkowo. To był celowy zabieg i manifest poglądów zaplanowany od początku do końca. To jednak nie spodobało się władzom stacji. Chwilę po występie została zawołana przez osobę z produkcji i poproszona o usunięcie "ozdoby" z paska – powiedziała w rozmowie z Plotkiem osoba z produkcji „The Voice of Poland”.

Ciężko więc wyobrazić sobie, jaki szok musiało przeżyć szefostwo państwowej telewizji, kiedy w sieci pojawiły się nagrania, na których Andrzej Piaseczny - były trener "The Voice of Poland" oraz aktualny trener "The Voice Senior" - "j***e PiS". Do tej pory pokorny i stroniący od zaangażowania politycznego artysta "pokazał środkowy palec" prawicowym działaczom (w towarzystwie Nergala i Majki Jeżowskiej j***ł także Konfederację)

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny wznosi toast z okazji 50. urodzin: J***ć PiS i Konfederację

Wspomniana już Majka Jeżowska, która wiosną zasiadała w jury jedynkowego show "Star Voice. Gwiazdy mają głos", także wyraziła wsparcie wobec kobiet, którym prawa są właśnie odbierane. Wokalistka opublikowała wymowną grafikę, dając do zrozumienia, że nie chce żyć w państwie, w którym kościół uprawia politykę, a politycy przemawiają do wiernych z ambony.

Nie chcemy takiej Polski.

Majka Jeżowska wspiera Strajk Kobiet screen IG

Strajk Kobiet poparły ponadto dwie gwiazdy "Klanu" - Kaja Paschalska oraz Agnieszka Kaczorowska. Dla obu pań Telewizja Polska stała się "stacją matką", dzięki której miały okazję rozwinąć karierę.

Kochana kobieto, rozumiem, że dziś nie pracujesz, aby solidaryzować się z kobietami walczącymi o nasze prawa - napisała Kaczorowska tuż przed Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, który odbył się 31 października.

Za twarz Telewizji Polskiej uznaje się także Tomasza Kammela, na którego instagramowym profilu 24 listopada 2020 pojawił się następujący wpis.

Czerwień i biel pięknie komponują się z niebieskim i nic bym tu nie majstrował.

Była to oczywiście aluzja na temat ewentualnego polexitu, do którego miałyby przyczynić się decyzje polskich władz. Rząd Mateusza Morawieckiego wetował budżet UE, ponieważ ta w zamian chciała nakładać sankcje na kraje, które nie przestrzegały praworządności. To jednak nie pierwsze spory na linii Warszawa Bruksela. W 2018 roku Andrzej Duda nazwał Unię Europejską "wyimaginowaną wspólnotą, z której dla nas [Polski] niewiele wynika".

Zofia Domagalik "zamknięta w policyjnym kotle". Jej mama z przerażeniem pisała o córce

Nie możemy zapomnieć także o Marcelinie Zawadzkiej, którą TVP kreowała swego czasu na główną prezenterkę. Choć Miss Polonia 2011 przestała pojawiać się w "Pytaniu na śniadanie" już we wrześniu, dopiero jej jawny sprzeciw wobec wyrokowi TK sprawił, że plotki na temat jej ewentualnego powrotu do Telewizji Polskiej ucichły. Był to pierwszy polityczny głos, jaki zabrała.

W kwestiach światopoglądowych czy wyznaniowych może nas różnić bardzo dużo, ale w tym momencie połączył nas sprzeciw i gniew wobec osób, które zdecydowały za nie, w tak wrażliwej kwestii, jak terminacja ciąży w przypadku stwierdzenia ciężkich wad rozwojowych płodu.

Jak widać, nawet gwiazdy Jacka Kurskiego mają dosyć życia w kraju, w którym podejmowane są absurdalne decyzje, a ludzie o zaściankowych i ograniczonych poglądach ustanawiają nam prawa.