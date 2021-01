Straszna wpadka w telewizyjnym show. Z pozoru niewinna zabawa zamieniła się w dramat

Programy i teleturnieje telewizyjne w ostatnim czasie cieszą się sporą popularnością. Spory wpływ ma zapewne na to obecna sytuacja i to, że więcej czasu spędzamy w domu i przed telewizorem. Nic więc dziwnego, że stacje dwoją się i troją, by wymyślić nowe formaty. Oczywiście najpopularniejsze są te z udziałem celebrytów i znanych osób.

REKLAMA

Ida Nowakowska jest w ciąży, ale coś ją dziwi. Imienia dla dziecka również nie wybrała

Zobacz wideo Największe wpadki photoshopowe gwiazd. Niektórych grafików poniosła nadmierna wyobraźnia

W Australii jednym z najbardziej lubianych formatów jest "I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!", w którym tytułowi celebryci muszą uwolnić się z pułapek. W ostatnim odcinku doszło jednak do niespodziewanej sytuacji. Jedna z uczestniczek przeżyła prawdziwy koszmar.

Straszna wpadka w telewizyjnym show

W najnowszym sezonie programu wśród uczestników jest 25-letnia Abbie Chatfield. W ostatnim odcinku wzięła udział w konkurencji, która wymagała nie lada odwagi. Dziewczyna musiała włożyć rękę do pudełka, w którym nie wiedziała, co się znajduje.

Ku zaskoczeniu widzów, w pudełku były węże. Organizatorzy zapewnili, że stworzenia nie są jadowite. Abbie po włożeniu ręki do pudełka poczuła nieprzyjemny ucisk. Okazało się, że jeden z gadów zaczął owijać się wokół jej nadgarstka.

Dziewczyna zaczęła krzyczeć, a z pomocą od razu przyszli organizatorzy programu. Mimo tego, że zareagowano błyskawicznie, wideo i zdjęcia z przerażoną miną Abbie szybko obiegły sieć. Widzowie wyrazili swoje niezadowolenie z pomysłu i skrytykowali brak odpowiedniego przygotowania.

Wpadka w programie screen ImACelebrityAU

Na szczęście Abbie Chatfield odczuła tylko silny ból, a z nadgarstkiem nie ma żadnych problemów. Dziewczyna mimo dyskomfortu dokończyła konkurencję.