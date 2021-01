Izabela Janachowska od początku swojej kariery show-biznesowej związana jest w telewizją TVN. Janachowska swoje pierwsze kroki stawiała w "Tańcu z gwiazdami" jako partnerka taneczna gwiazd. Tańczyła m.in. z Radosławem Majdanem, Przemysławem Saletą czy Rafałem Brzozowskim. Później, podczas przygotowań do własnego ślubu, odkryła, że jej powołaniem jest praca w charakterze wedding plannerki. Nie odeszła jednak z telewizji, ale dostała swój własny program o tematyce ślubnej. Zaczęła od "I nie opuszczę Cię aż do ślubu", a później prowadziła "W czym do ślubu?", "Panny młode ponad miarę" oraz "Śluby marzeń". Teraz w rozmowie z "Plejadą" przyznała, że pomagając w urządzaniu ślubów spotyka się czasem nieprzyjemnościami ze strony duchownych. Wszystko dlatego, że współpracuje z telewizją TVN.

REKLAMA

Małgorzata Socha pierwszy raz tak otwarcie o zaręczynach i ślubie. "Zaczęłam się histerycznie śmiać"

Zobacz wideo Wpadka Izabeli Janachowskiej na InstaStories. Interweniował mąż gwiazdy

Izabela Janachowska: Księża zatrzaskiwali nam drzwi przed nosem

Izabela Janachowska w swoich programach pomaga parom młodym przebrnąć przez wszystkie etapy organizacji ślubu i wesela. Zaczyna więc od pomocy przy wyborze sukni ślubnej i garnituru, ustalaniu menu, kończy na przystrajaniu sali weselnej oraz kościoła. To ostatnie zadanie często okazuje się najtrudniejsze. Wszystko dlatego, że Janachowska spotyka się z niechęcią ze strony księży, którzy widząc logo stacji TVN, odmawiają współpracy.

Wszystko zależało od tego, na kogo trafiliśmy. Były parafie, w których nie mieliśmy żadnych problemów. A bywały takie, w których księża, widząc różowy samochód z logo TVN Style, zatrzaskiwali nam drzwi przed nosem. Na koncie mam różne przygody. Ale jestem raczej taka, że nie generuję konfliktów i nie mnożę kłopotów, tylko szukam rozwiązań. Więc jak nie mogliśmy z jakiegoś powodu wejść do kościoła i go udekorować, to nie robiliśmy tego i koncentrowaliśmy się na czymś innym - powiedziała "Plejadzie".

Izabela Janachowska wspomina ślub. Zaliczyła wpadkę

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?