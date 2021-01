Sarah Connor podbiła świat hitem "From Sarah with Love". Na początku XXI tworzyła hit za hitem, a niektórzy z Was mogą pamiętać jej piosenki, które puszczane były do "tańców-przytulańców" na szkolnych dyskotekach. Niemiecka wokalistka na długi czas zniknęła z mediów. Wiemy, jak teraz wygląda!

REKLAMA

Znamy pięć ulubionych utworów Donalda Tuska. Jest romantycznie i nostalgicznie

Pamiętacie piosenki Sarah Connor ze szkolnych dyskotek? Tak teraz wygląda zapomniana wokalistka

Sarah Connor, a właściwie Sarah Marianne Corina Lewe, jest niemiecką wokalistką. Zasłynęła w Polsce z takich przebojów jak: "From Sarah with Love", "Skin on Skin", "From Zero To Hero" czy "Just One Last Dance". Pierwszy z utworów przez długi czas był na szczycie wielu list przebojów w Polsce, Portugalii, Niemczech i Szwajcarii. Podczas - trwającej od 2001 roku - kariery Connor dwukrotnie zasiadała w jury programu "X Factor". Związała się z menadżerem Florianem Fischerem, z którym doczekała się dwójki dzieci. Starsze potomstwo ma z poprzedniego związku z Marcem Terenzim. W 2015 roku wydała album "Muttersprache", a płyta po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Później artystka usunęła się w cień. Na instagramowym profilu Sarah Connor obserwuje obecnie pół miliona osób. Piosenkarka dzieli się tam próbkami swoich wykonań oraz postami politycznymi. Nie ukrywa, po czyjej jest stronie. Niedawno opublikowała zabawny filmik, w którym Donald Trump przez kilkanaście sekund powtarza "bye, bye", a potem zdjęcie Amandy Gorman, z której, jak widać, jest bardzo dumna.

Poza tym wokalistka często pokazuje swoje prywatne życie, a szczególnie czas, który spędza z dziećmi. Chwali się zdjęciami podczas malowania czy skakania na trampolinie. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Zmieniła kolor włosów.

Pamiętacie Sarah Connor?

Zobacz wideo Wywiad z YungBludem

Marcin Tyszka wrzucił zdjęcie sprzed 10 lat. Pozuje z Joanną Krupą i Justyną Steczkowską