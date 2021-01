Owen Wilson to jeden z aktorów, który na koncie ma wiele dobrych ról. Widzowie uważają go za "idealnego ojca", co zawdzięcza roli w filmie "Cudowny chłopak". Niestety, udowodnił, że życie to nie film - aktor ma córkę, której nigdy nie widział.

Owen Wilson nigdy nie widział córki

Gdy amerykańskie media obiegła informacja, że Varunie Vongsvirates jest w ciąży, a ojcem dziecka może być Owen Wilson, w sieci zawrzało. Aktor na początku nie był pewien, czy dziecko jest jego, ale z czasem zdecydował się na testy genetyczne.

Wykonano je jeszcze, gdy Varunie była w ciąży i Owen zapowiedział, że jeżeli okaże się, że on jest ojcem, zrobi wszystko, by jak najlepiej wychować dziecko. Okazało się, że testy są pozytywne, a aktor nie krył radości. Udostępnił wtedy zdjęcie na Instagramie, że z niecierpliwością wyczekuje narodzin córki. Niestety, na zdjęciu się skończyło.

Matka dziecka Varunie po narodzinach Lyli udzieliła obszernego wywiadu dla portalu Daily Mail. Wyznała w nim, że może liczyć TYLKO na wsparcie finansowe ze strony ojca córki, bo ten nie chce uczestniczyć w jej życiu.

Owen nigdy nie poznał Lyli. Pomaga nam finansowo, ale nie o to przecież chodzi. Lyla potrzebuje w życiu taty - mówiła.

Podkreśliła jednocześnie, że na podstawie postaci, w które wciela się Owen, mogłoby się wydawać, że jest naprawdę kochającym i troskliwym ojcem. Prawda jest zupełnie inna.

Największą ironią losu jest to, że Owen ciągle wciela się w postaci kochających ojców, a sam nigdy nie widział swojej córki – żaliła się dziewczyna.

Postawa aktora jest zaskoczeniem dla wielu jego fanów. W końcu Lyla nie jest jego pierwszym dzieckiem Owena. Ma dwójkę synów: dziewięcioletniego Roberta i sześcioletniego Finna, dla których jest idealnym rodzicem.

DALE ROBINETTE