28 stycznia do mediów dotarła niezwykle smutna informacja. Ryszard Kotys, znany najbardziej z roli Mariana Paździocha w produkcji "Świat według Kiepskich", zmarł w wieku 88 lat. Ta wiadomość wstrząsnęła fanami aktora, którzy pożegnali go wzruszającymi wpisami w mediach społecznościowych. Zrobili to również jego wieloletni przyjaciele z planu. Joanna Kurowska zamieściła archiwalne fotografie, a także piękny i długi list. W tym gronie nie mogło zabraknąć tak ważnej osoby jak Renaty Pałys, która przez 20 lat wcielała się w postać żony Paździocha. Jej słowa chwytają za serce.

Renata Pałys przez 20 lat była serialową żoną Mariana Paździocha. Aktorka czule wspomina Ryszarda Kotysa

Aktorka o relacji z Ryszardem Kotysem opowiedziała w rozmowie z portalem WP Gwiazdy. Zdradziła, że naprawdę spędzali ze sobą bardzo dużo czasu i świetnie się dogadywali. Pałys od zawsze była pod wrażeniem jego ogromnego intelektu.

Zawsze się śmialiśmy, że jesteśmy wirtualnym małżeństwem dłużej niż niejedna para w realu. Spędzaliśmy ze sobą cały wolny czas między zdjęciami, uwielbiałam z nim siedzieć i rozmawiać. Rysiek był demonem intelektu. To może dziś niemodne określenie, ale miał tak rozległą wiedzę, że to się nie mieści w głowie. Można było z nim rozmawiać na każdy temat. Był też zapalonym kibicem piłki nożnej. Śledził wszystkie rozgrywki, wyniki. Znał wszystkie transfery. Był też niezmiernie dokładnym obserwatorem wszystkiego, co się wokół dzieje.

Aktorka zdradziła również, że kiedy Kotys trafił do szpitala z powodu zakażenia COVID-19, ekipa była przygotowana na najgorsze.

Jak dotarła do nas wiadomość, że Rysiek jest w szpitalu na koronawirusa, to liczyliśmy się z tym po trochu - powiedziała.

Ryszard Kotys nie żyje. Chorował od wielu lat. W trudnych chwilach towarzyszyła mu żona

Pałys zaledwie kilka godzin po usłyszeniu tragicznej wiadomości, musiała wrócić na plan zdjęciowy.

Niestety, ja mówię, że wymieramy. Nie ma z nami Zośki Czerwińskiej, nie ma Darka... Dziś właśnie wracam na plan serialu, nie mnie o tym decydować, jak to będzie realizowane. Życie jest okrutne, ale show must go on.

Mamy nadzieję, że już niedługo dowiemy się, co dalej z serialem, który po tylu latach wciąż jest tak bardzo uwielbiany przez Polaków.