We wrześniu 2020 roku Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do redakcji "Dzień dobry TVN". Ulubienica stacji współprowadzi śniadaniówkę z Ewą Drzyzgą, stanowiąc nietypową, damską parę gospodarzy. Początkowo widzowie mieli wiele zastrzeżeń do tego duetu, jednak z czasem panie dograły się i dziś świetnie wypadają na szklanym ekranie, co potwierdzają internauci, którzy chętnie komentują także stylizacje dziennikarek. My dziś pod lupę wzięliśmy "look" Agnieszki, która na rogu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie zaprezentowała się w ciekawym nakryciu głowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga po raz pierwszy poprowadziły razem "Dzień Dobry TVN"

Agnieszka Woźniak Starak wychodzi ze studia "Dzień dobry TVN". Patrzymy na futrzaną czapkę

Wiele osób nie może doczekać się, aż zrobi się cieplej. Choć sroga zima odpuściła, nadal jest chłodno, na co także zwracają uwagę nasze rodzime gwiazdy. Agnieszka Woźniak-Starak, opuszczając studio "Dzień dobry TVN", miała na sobie ciepłą kurtkę w kolorze khaki oraz sweter, w który wskoczyła po zejściu z anteny (podczas pracy ubrana była w koronkowy top i marynarkę). Główną uwagę przykuwa jednak futrzana beżowa czapka. Czarna torba w formie pikowanej poduszki również robi wrażenie.

Agnieszka Woźniak-Starak AKPA

Dziennikarka uwielbia bawić się modą, nic więc dziwnego, że często sięga po nietypowe dodatki. Warto jednak dodać, że świetnie prezentuje się w dżinsowych dzwonach, które od kilku sezonów promuje na świecie Victoria Beckham i jej pracownicy. Brytyjska celebrytka adoruje szerokie spodnie mimo 1,63 cm wzrostu. Dla porównania - Woźnik-Starak ma 1,78 cm.

Agnieszka Woźniak-Starak rozmyśla na temat przyszłości: Wyprowadzam się na wieś

Lubicie styl dziennikarki? My nie możemy doczekać się jej wiosennych "looków"!