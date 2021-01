Rozalia Mancewicz wraz z całą rodziną czeka na powitanie kolejnego członka rodziny. Już jakiś czas temu zdobywczyni tytułu Miss Polonia zdradziła, że urodzi córeczkę i podała jej imię. Podekscytowany Henryk niedługo zostanie starszym bratem. Ma specjalny sposób na odliczanie dni do momentu, gdy w końcu pozna młodszą siostrę. Modelka pokazała metodę syna na Instagramie.

Rozalia Mancewicz jest w drugiej ciąży. Henio czeka na siostrę

Do porodu coraz mniej czasu. Rozalia ma przydzielony termin na marzec 2021 roku. Na maleństwo z niecierpliwością czeka zarówno Rozalia, jak i jej synek Henryk. Starszy brat Zosi w specjalny sposób odlicza dni do przyjścia młodszej siostry.

Syn Rozalii Mancewicz odlicza dni do powitania siostry Rozalia Mancewicz - Instagram

Mały Henio zrobił uroczy kalendarz z serduszkami, który pomaga chłopczykowi dokładnie odliczać, ile dni zostało do poznania młodszej siostrzyczki.

Henio odlicza dni, do przywitania siostrzyczki - napisała na InstaStories wzruszona Rozalia.

Dzieci potrafią nieźle zaskoczyć swoimi pomysłami! Dość mała różnica wieku pomiędzy Heniem a Zosią sprawi, że rodzeństwo z pewnością spędzi wiele czasu na wspólnych zabawach.

To nie jedyne oczekiwania na malucha w rodzinie Mancewicz

Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie w ciążę zaszła siostra Rozalii, Natalia. Zbieg okoliczności pozwolił na to, że ten niezwykły okres siostry przeżywają podwójnie. To też dwa razy więcej radości. Zarówno Rozalia, jak i Natalia, jest w tym samym miesiącu. Przypadek mógłby sprawić, że maluchy urodzą się tego samego dnia. Obu przyszłym mamom i maleństwom życzymy dużo zdrowia!