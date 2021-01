Agnieszka Radwańska 27 lipca została mamą swojego pierwszego dziecka. Na świecie pojawił się Jakub i całkowicie zmienił życie byłej tenisistki. Co jakiś czas młoda mama publikowała nowe zdjęcia maluszka w sieci, jednak były to raczej pojedyncze przypadki, jak na przykład pierwsza fotka z rodzinnego spaceru. Paparazzi również nie spuszczali z Radwańskiej oka. Przyłapali ją nawet wtedy, kiedy wychodziła ze szpitala tylnym wejściem. Tym jednak razem Agnieszka postanowiła sama opublikować zdjęcie sześciomiesięcznego Jakuba. Malec szybko rośnie!

Zobacz wideo Pamiętacie, jak Radwańska była w "TzG"?

Syn Agnieszki Radwańskiej skończył pół roku. "Sześć miesięcy szczęścia". Nie zabrakło uroczej fotki z Kubą

Gwiazda postanowiła podzielić się z fanami ważną datą. 27 stycznia mały Kuba skończył pół roku. Dla Agnieszki to spore wydarzenie, dlatego opublikowała na Instagramie ich wspólną i bardzo uroczą fotkę. Widzimy na niej śmiejącą się Radwańską, która przytula się do synka. Kuba był bardzo zainteresowany swoją mamą i kierował rączki w jej stronę. Mimo że zdjęcie nie zdradza zbyt wiele, to bije od niego naprawdę wiele emocji.

Sześć miesięcy szczęścia. Ma już pół roku - napisała za pomocą hasztagów.

Agnieszka Radwańska instagram/aradwanska

Internauci uwielbiają, kiedy ich idolka dzieli się z nimi tymi intymnymi chwilami.

Uroczy, mały króliczek.

Rośnie mały tenisista.

Tenisowa rodzinka w komplecie. Brawo!

Miłych chwil z synkiem życie. Pięknie pani wygląda w "nowym życiu" - piszą na jej profilu.

Wy również lubicie, jak tenisistka publikuje zdjęcia, na których zdradza nieco ze swojego prywatnego życia?

