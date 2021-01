Prezenter Jarosław Kret już od ponad pół roku jest w związku z finalistką programu "MasterChef" Kariną Zuchorą. Mimo to pogodynek stara się jednak utrzymać nową relację w tajemnicy i nie pokazuje się z partnerką publicznie oraz tak naprawdę nigdy nie potwierdził, że to właśnie Karina jest jego ukochaną. Prawdopodobnie taki zabieg ma na celu uniknięcie wzroku ciekawskich paparazzi. Teraz jednak prezenter skomentował związek.

Jarosław Kret o związku z Kariną Zuchorą

Jarosław Kret i Karina Zuchora nigdy wcześniej nie odpowiadali na pytania mediów. Do tej pory pogodynek enigmatycznie potwierdzał tylko, że jest w związku. Zatem jest to pierwszy raz, kiedy prezenter otwarcie mówi o relacji z Kariną.

Karina jest dla mnie bardzo ważną osobą. Wyjątkową. Opiekowała się mną. Uświadamiała mi, że nie jestem sam - powiedział dla magazynu "Rewia".

Kim jest Karina Zuchora?

Kariną Zuchora była uczestniczką trzeciej edycji programu "MasterChef". Kobieta dotarła do finału, ale nie udało jej się wygrać. Mimo to nie zrezygnowała z pasji i cały czas jest związana z branżą gastronomiczną. To właśnie miłość do jedzenia miała połączyć Zuchorę i Kreta. Karina regularnie wrzuca do sieci zdjęcia przygotowanych przez nią potraw, a Jarek wszystkie lajkuje.

Jarosław Kret i Beata Tadla

Beata Tadla i Jarosław Kret zakończyli swój blisko pięcioletni związek wiosną 2018 roku. Ich rozstanie odbiło się dużym echem w mediach. Głównie dlatego, że oboje brali w tym czasie w tej samej edycji "Tańca z Gwiazdami". Kilka miesięcy po tym, jak Kret zostawił Tadlę, chciał ponoć jednak do niej wrócić. Wiele wskazuje na to, że udało mu się zamknąć ten rozdział i ruszyć do przodu.

