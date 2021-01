Jesienią ukaże się film "Spencer" reżyserowany przez Pabla Larraina, twórcy "Jackie". Produkcja będzie biografią księżnej Diany, w rolę której wcieli się gwiazda "Zmierzchu", Kristen Stewart. Po udziale w sadze aktorka często oceniana była jako "drewniana", a krytycy uważali, że jest pozbawiona mimiki. Możliwe, że rola w "Spencer" zmieni ich zdanie. W sieci pojawiło się właśnie pierwsze zdjęcie z planu, a internauci twierdzą, że aktorka wygląda identycznie, jak księżna. Zapowiada się naprawdę dobrze.

"Spencer". Biografia księżnej Diany. Pierwsze zdjęcie Kristen Stewart z planu

W sierpniu ubiegłego roku minęły 24 lata od śmierci księżnej Diany. Jesienią światło dzienne ujrzy jej biografia. Nie będzie to jednak film, który opowie całą historię, od narodzin, aż do śmierci. "Spencer" skupi się na konkretnym momencie życia byłej żony księcia Karola. Historia oparta będzie na wspólnych Świętach Bożego Narodzenia z rodziną królewską w latach 90. To właśnie wtedy Diana doszła do wniosku, że jej małżeństwo ma się ku końcowi. "Neon", firma, która zajmuje się dystrybucją filmu, opublikowała właśnie pierwsze zdjęcie z planu. Kristen wygląda dokładnie jak księżna!

Internauci mieli problem z rozpoznaniem osoby na zdjęciu.

Chyba żartujecie... Myślałam, że to naprawdę Diana!

Przez dwie minuty nie dotarło do mnie, że to Kristen Stewart. Wygląda jak prawdziwa księżniczka!

Ona wygląda bardziej jak Diana, niż Emma w "The Crown". Naprawdę mam nadzieję, że uda jej się nauczyć akcentu - pisali w komentarzach.

Całkowicie się zgadzamy!