Pamiętacie młodą poetkę z inauguracji Joe Bidena? Amanda Gorman podpisała kontrakt z agencją modelek!

Amanda Gorman jest 22-letnią poetką, absolwentką Harvardu. Przygodę z pisaniem rozpoczęła, wysyłając swoje dzieła na szkolne konkursy. W krótkim czasie zdobyła takie nagrody jak "Youth Poet Laureate of Los Angeles" czy "National Youth Poet Laureate". Pomysł zaproszenia Gorman na zaprzysiężenie Joe Bidena, narodził się w głowie jego żony, która od kilku lat znała twórczość młodej poetki. Jill Biden poprosiła o napisanie wiersza, który opowie o trudnej sytuacji podziału społeczeństwa i zapowie lepszą przyszłość.

Amanda Gorman podpisała kontrakt z agencją modelek

Po występie podczas inauguracji Joe Bidena oraz zaprezentowaniu wiersza "Wzgórze, na które się wspinamy", Amanda Gorman została okrzyknięta największą gwiazdą zaprzysiężenia. Zaledwie tydzień po występie, młoda poetka podpisała kontrakt z jedną z największych agencji modelek na świecie - "IMG Models", która na co dzień reprezentuje takie gwiazdy, jak Kate Moss czy Gisele Bundchen. Poza zawodowymi modelkami, agencja pod swoimi skrzydłami ma również celebrytów, w tym Selenę Gomez i Chrissy Teigen oraz aktorów, muzyków, a także sportowców z tenisistką Naomi Osaką na czele. W ramach współpracy "IMG Models" pozyska dla Amandy Gorman klientów z branży modowej i urodowej. Sama poetka nie zabrała jeszcze głosu w sprawie i nie potwierdziła kontraktu. Jej poważne zainteresowanie modą można jednak wywnioskować po przeprowadzonym niedawno wywiadzie z magazynem "Vogue". Tuż przed inauguracją Gorman wyznała, że na zaprzysiężenie przygotuje specjalny strój i włączy do niego własną symbolikę, która ma nawiązywać do historii. W Waszyngtonie pojawiła się zatem w etnicznych warkoczach i komplecie od Prady, deklarującej feministyczną postawę.

Nadaje się na modelkę?

