Monika z "Love Island" nie wypowiada się na temat rozstania z Pawłem, ale pokazuje, co robi. Prawidłowo!

We wtorek Monika z "Love Island" podzieliła się z fanami na Instagramie zaskakującymi zdjęciami. Wynikało z nich, że Paweł, z którym była prawie półtora roku, zdradził ją i ze szczegółami opowiadał o tym koledze. Uczestniczka opublikowała w sieci dowody niewierności w postaci zdjęć wiadomości, które eks-chłopak pisał do przyjaciela. Wydaje się, że Monia teraz potrzebuje czasu tylko dla siebie - nie wypowiada się na Instagramie i nie komentuje, co myśli o Pawle. Zdecydowała się zadbać o siebie, co też przekazała bez słów na wideo zamieszczonym na swoim profilu.

Monika z "Love Island" wybrała się do fryzjera

Monika z "Love Island" we wtorek przeżyła szok, gdy dowiedziała się, że Paweł, z którym poznała się w programie, ją zdradza. Uczestnik show nawet nie zamierzał zaprzeczać i na swoim koncie na Instagramie przyznał się do błędu. Zaznaczył, że żałuje tego, co stało się ponad rok temu, bo właśnie z tamtego czasu pochodzą wiadomości z kolegą, któremu przyznał się do zdrady. Monia po opublikowaniu InstaStories z dowodami niewierności zdecydowała się szybko je usunąć, jednak wszyscy już wiedzą o karygodnym zachowaniu Pawła.

Monia od kilkunastu godzin nie komentuje całego zajścia. Dopiero niedawno wrzuciła do sieci nagranie, z którego wynika, że wybrała się na wizytę do fryzjera.

InstaStory Moniki z 'Love Island' instagram.com@moniakej

Nie wiadomo jednak, na jak dużą zmianę zdecydowała się uczestniczka "Love Island'. Widać jedynie fragment pomieszczania i ukochanego psa, który wygodnie odpoczywa na kolanach Moni.

InstaStory Moniki z 'Love Island' instagram.com@moniakej

Jesteśmy ciekawi, czy wkrótce na jej głowie pojawi się jakieś szalone cięcie albo kolor inny niż dotychczasowy blond. Pozostaje czekać na efekty metamorfozy.

