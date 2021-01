Film "Troja" w reżyserii Wolfanga Petersona zdobył ogromną popularność i był jednym z najbardziej kasowych produkcji tamtych czasów. Nic dziwnego, w końcu główne role należały do takich aktorów jak Brad Pitt, Orlando Bloom czy Eric Ban. Do całej trójki kobiety wzdychały przez kolejne lata. W produkcji nie zabrakło jednak również wpadek i pomyłek scenarzystów. Znajdziecie je poniżej.

Wpadki w filmie "Troja"

1. Nowoczesny but

Podczas gdy Achilles razem z żołnierzami płynie do Troi, ma na sobie zwykłe z pozoru buty greckie, ale już z współczesną podeszwą. Wam też przypominają adidasy?

'Troja' wpadki screen z filmu Troja

2. Współczesna bielizna

Film przedstawia czasy starożytności, a więc jak możemy przeczytać w historycznych kronikach - ludzie żyjący w ciepłych krajach takich, jak Grecja, Włochy czy Egipt, zazwyczaj nie nosili bielizny. W przeciwieństwie do tego, co działo się w filmie.

Najwyraźniej scenarzyści o tym zapomnieli i wiele razy podczas sceny było widać, że statyści mają współczesną bieliznę. Męskie bokserki widoczne są chociażby na statyście, którego Achilles zrzuca z konia, dopłynąwszy do brzegu Troi. Bieliznę widać także podczas pojedynku z Ajaxem i gdy Bryzeida jest przywiązana w namiocie Achillesa. Aktorka miała wtedy na sobie bikini.

3. Rusztowanie na zamku

Podczas sceny, w której Grecy wdarli się do Troi dzięki zasadzce, jeden z żołnierzy Achillesa informuje resztę o zdobyciu miasta. To właśnie wtedy na wieży widać rusztowanie.

'Troja' wpadki screen filmu 'Troja'

4. Upadek

Podczas bitwy, gdy Grecy atakują Troję, jeden ze statystów, który gra żołnierza, niefortunnie upada. Upadek był na tyle mało widoczny, że trafił do wersji kinowej. Widzowie go oczywiście wychwycili.

'Troja' wpadki screen z filmu 'Troja'

5. Stajnie

Wrota stajni, w której przetrzymywane są konie, nigdy nie otwierają się do środka. W filmie dzieje się to wielokrotnie.

6. Fryzury

To jednak nie koniec. W filmie wiele razy podczas ujęć aktów zmieniane są upięcia fryzur. Widać to chociażby w scenie rozmowy Heleny z Hektorem.

7. Parasol

Na koniec zostawiliśmy nowoczesny parasol. Gdy Parys i Helena przyjeżdżają do Troi, od słońca chroni ich parasol. Nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że parasol ma bardzo nowoczesną konstrukcję.

'Troja' wpadki screen z filmu 'Troja'

Mimo to trzeba przyznać, że Wolfgang Peterson zrobił wszystko, by jak najlepiej odwzorować starożytne miasto. Warto też pamiętać, że film był nagrywany ponad 17 lat temu, a do dziś efekty specjalne wyglądają naprawdę dobrze.