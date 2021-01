WOŚP. Andrzej Chyra posprząta mieszkanie, ale jest problem. "Nie określiłem ani metrażu, ani czasu"

Już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia, odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Do akcji po raz kolejny przyłączają się gwiazdy, które przekazują na licytacje różne przedmioty i usługi. Na bardzo oryginalny pomysł wpadł w tym roku Andrzej Chyra.

Andrzej Chyra posprząta czyjeś mieszkanie

W tym roku fani aktora mogą wylicytować wyjątkowe spotkanie ze swoim idolem, ale w jego czasie aktor podejmie się wyjątkowego zadania. Andrzej Chyra posprząta mieszkanie zwycięzcy aukcji na WOŚP.

W tym roku chciałbym, abyście państwo wylicytowali sprzątanie państwa mieszkania. Myślę, że poradzę sobie w każdych warunkach. Więc jeżeli macie państwo na to ochotę, to po prostu proponujcie odpowiednie kwoty - powiedział w nagraniu do aukcji.

O swoim pomyśle Chyra opowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską:

Taki po prostu przyszedł mi do głowy pomysł. Żeby osiągnąć dużą kwotę, trzeba wykręcić jakiś widowiskowy fikołek. Wcześniej nikt chyba czegoś takiego nie zgłaszał. Postanowiłem to sprzedać, zanim się rozmyślę - tłumaczył.

Aktor liczy, że uda mu się uzbierać co najmniej 10 tysięcy. Cel wydaje się do osiągnięcia. Na cztery dni przed końcem aukcji cena usługi wynosi ponad dziewięć tysięcy złotych.

Tu nie chodzi o moje sprzątanie, tu chodzi o wpłatę na WOŚP - dodaje.

Chyra nie ustalił jednak metrażu ani czasu, w ciągu którego będzie świadczył swoją usługę. Oznacza to, że może mu się trafić spora powierzchnia i niezły bałagan do posprzątania. Jednak to go nie zraża:

Jestem trochę gapa: nie określiłem ani metrażu, ani czasu. Zobaczymy, co los przyniesie. Nie ma wyjścia, najwyżej będę ostro szorował te wszystkie piętra.

Gwiazda rozważa sprzątanie w iście aktorskim stylu, więc z pewnością będzie warto zobaczyć Chyrę w tej odsłonie. Organizatorzy oraz aktor podkreślają, że licytujący powinni pamiętać o tym, że wciąż panuje epidemia, więc być może na wykonanie wylicytowanej "usługi" będzie trzeba poczekać. Na razie ustalono termin sprzątania na cały rok 2021, a warunki realizacji zostaną ustalone indywidualnie.