Bridget Fonda urodziła się w aktorskiej rodzinie. Jest córką Petera Fondy, bratanicą gwiazdy Hollywood, Jane Fondy. Przyszła na świat 27 stycznia 1964 roku w Los Angeles. Zadebiutowała na ekranie w wieku pięciu lat i pojawiła się w filmie "Easy Rider", którego produkcją zajmował się jej ojciec. Dorobek aktorki jest dość bogaty, w latach 1987-1998 stale kręciła od trzech do czterech filmów rocznie, co przyczyniło się do tego, że była na równi stawiana z takimi gwiazdami jak Julia Roberts czy Meg Ryan.

Bridget Fonda - kariera

Choć miała wrodzony talent i otwarte drzwi do Hollywood, ukończyła studia aktorskie. Jej najbardziej owocny zawodowo okres przypadał na lata 80. Oprócz ambitnych propozycji przyjmowała także te, w których miała emanować seksapilem. W 1987 roku, w "Tristianie i Izoldzie", wzięła udział w nagich scenach, a rok później wykonała uwodzicielski taniec w "Shag". W latach 90. zaczęła bardziej przemyślanie dobierać role. W 1990 roku zagrała w trzeciej części "Ojca chrzestnego", cztery lata później pojawiła się w filmie "Dwa miliony dolarów napiwku". W 1997 roku do współpracy zaprosił ją Quentina Tarantino, a ona przyjęła propozycję. W filmie "Jackie Brown" wcieliła się w rolę Melanie Ralston. Jej ostatnim projektem była "Królowa Śniegu" (2002 roku). Zagrała wtedy tytułową postać. Na koncie ma także udział w takich projektach jak "Pocałunek smoka" (2001), "Niezwykłe dziecko" (2001), czy "Sublokatorka" (1992). W sumie pracowała 11 lat z rzędu praktycznie non stop.

Bridget Fonda East News

Nie ukrywa, że znane nazwisko pomagało jej w karierze. I choć nie była za bardzo z tego zadowolona, to pogodziła się z tym, że jest jej dzięki temu łatwiej dostać rolę. Nigdy nie poprosiła członków swojej rodziny z Hollywood o radę. Jednak oprócz tego miała także wielki talent, odnajdywała się w każdym gatunku. Grała zarówno słodkie blondynki, jak i silne kobiety. Mogła więc przebierać w propozycjach. Jej umiejętności docenili producenci "Ally McBeal", jednak ona odrzuciła propozycję. Nie chciała być bowiem aktorką serialową.

Bridget Fonda - życie prywatne



W 2003 roku jej życie bardzo się zmieniło. Zrezygnowała z kariery. Mówi się, że doszło do tego po tym, jak uległa poważnemu wypadkowi, w którym doznała urazu kręgosłupa. Według doniesień, straciła panowanie nad swoim samochodem. Cudem przeżyła dachowanie, uratowały ją zapięte pasy. Przewartościowała wtedy wszystko. Jednak zagraniczne media snują teorie, że po prostu chciała odejść z Hollywood. Udowodniła już, że jest świetną aktorką, zagrała w dziesiątkach filmów. Podejrzewają też, że po czterdziestce było jej trudniej odnaleźć się na rynku - w tamtych latach dojrzalsze aktorki były w gorszej sytuacji niż dziś.

Bridget Fonda w 2002 roku ONS

Fonda założyła wtedy też rodzinę. 29 listopada 2003 roku wyszła za mąż za kompozytora Danny'ego Elfmana, z którym wychowywała jego dzieci z poprzedniego związku. Swojego wspólnego syna, Olivera Henry'ego Miltona, doczekali się w 2005 roku.

Bridget Fonda z mężem ONS

Choć Bridget przyszła na świat w prestiżowej rodzinie, to jednak jej dzieciństwo nie było najszczęśliwsze. Jej rodzice rozwiedli się, a ona wychowywała się bez ojca, który jeździł po świecie oraz założył drugą rodzinę. Dopiero po latach udało im się naprawić stosunki. Łączyła ich przyjaźń aż do śmierci aktora w 2019 roku. Wtedy jego bliscy wydali oświadczenie:

Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, że Peter Fonda zmarł. Odszedł w spokoju w piątek rano 16 sierpnia o godzinie 11:05 w swoim domu w Los Angeles w otoczeniu rodziny. Przyczyną śmierci była niewydolność oddechowa spowodowana rakiem płuc. W jednej z najsmutniejszych chwil naszego życia nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich słów, aby wyrazić ból w naszych sercach. W żałobie prosimy o uszanowanie naszej prywatności - brzmi jego treść.

Od prawie 20 lat Bridget Fonda trzyma się z dala od blasku fleszy i nie dostarcza mediom informacji na swój temat. Nie prowadzi nawet konta na Instagramie. Jej ostatnie zdjęcie ze ścianki pochodzi z 2009 roku, kiedy pojawiła się wraz z mężem na premierze filmu "Bękarty wojny".

Bridget Fonda z mężem w 2009 roku ONS

Wiadomo jedynie że razem z mężem inwestują w nieruchomości i obracają nimi na rynku. W zeszłym roku wystawili na sprzedaż swój prawie stuletni dom. Chcieli za niego prawie 9 milionów dolarów.