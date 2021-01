Anna Mucha pokazała najnowszą stylizację do filmu Patryka Vegi. Sama stwierdziła, że pasuje do "ostrej laski bez serca". Trzeba przyznać, że aktorka z kolczykiem w nosie, z burzą loków na głowie i diastemą jest nie do poznania.

4 Instagram/taannamucha Otwórz galerię Na Gazeta.pl