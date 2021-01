Mimo pandemii koronawirusa gwiazdy nie rezygnują z zagranicznych wakacji. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Małgorzata Kożuchowska wypoczywają na rajskich plażach. Ostatnio głośno było także o Barbarze Kurdej-Szatan. Aktorka wstawiła na swój instagramowy profil zdjęcie z wakacji, na którym pozuje z synkiem, jego wózkiem i dziećmi z Zanzibaru. Fotografia zbudziła w sieci ogromne emocje.

REKLAMA

Barbara Kurdej-Szatan mówi, że "nakręcamy aferę"? Krytyka to nie hejt, choć w Polsce wielu już o tym nie pamięta

Ilona Łepkowska ostro krytykuje gwiazdy wyjeżdzające na egzotyczne wakacje w czasie pandemii

Do sprawy gwiazd wyjeżdzających na zagraniczne urlopy w czasie pandemii odniosła się Ilona Łepkowska. Scenarzystka zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym w ironiczny sposób skrytykowała zachowanie celebrytów:

No to napiszę, o czym myślę od dłuższego czasu. Nie o tym, że nasi celebryci latają po świecie, jakby musieli koniecznie sprawdzać, które morze cieplejsze - Bałtyk czy Ocean Indyjski, jak tego ze szkoły się nie dowiedzieli. [...] Mają prawo mieć w d***e to, że tylu ludzi jest bez pracy, walczy o życie swoich firm, że rodziny wariują na 60 metrach z dwójką dzieci w zdalnej nauce i dwójką rodziców na pracy zdalnej. [...] W końcu ma to ich prawo kompletnie nie obchodzić. Solidarności biednych z bogatymi mają prawo nie odczuwać, starczy, jak wrzucą setkę do puszki Owsiakowi i wkleją fotę z serduszkiem na Insta – zaczęła Łepkowska.

Scenarzystka rozprawiła się także z kwestią obsypywania instagramowych kont zdjęciami z rajskich wakacji:

Więc niech, kurde, lecą na te Malediwy, Zanzibary, jak ich zima w Polsce przygnębia. [...] Nikt nie mówił, że życie jest sprawiedliwe, tylko, do cho*ery jasnej, niech polecą i wrócą, albo może nawet lepiej niech nie wracają, tylko niech przestaną, k***a mać, wstawiać foty z plaży w codziennie innym bikini na Instagram.

Zobacz wideo Kożuchowska o Łepkowskiej: Każdemu trzeba dać szansę na to, by się poprawił

Łepkowska stanowczo odniosła się do tłumaczeń gwiazd, które twierdzą, że wakacyjne zdjęcie z otagowanym produktem to element ich pracy. Nawiązała również do zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan, na którym pozuje z dziećmi z Zanzibaru i luksusowym wózkiem.

Oj, przepraszam, zapomniałam, oni przecież są tam w pracy! I muszą wstawiać foty z tym wózkiem, w tym kostiumie i z tą torebką, bo wózek, kostium i torebka zarobiły na ich wakacje...Więc inaczej może? Może to w naszych rękach są następne wakacje tych zapracowanych pań i panów? Może ci wszyscy, których nie stać na Zanzibar, niech nie lajkują tych fotek i nie napędzają nabotoksowanym celebrytkom kasy na kolejny wyjazd, co? - pytała scenarzystka.

Kożuchowska też wyleciała na wakacje. "Tęsknota za słońcem wygrała". Pokazała luksusy

Zgadzacie się ze spostrzeżeniami Łepkowskiej?