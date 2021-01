Maryna Gąsienica-Daniel już została uznana za jedną z największych niespodzianek w alpejskim Pucharze Świata w sezonie 2020/21. Świetnie radzi sobie w slalomie gigancie i przechodzi do kolejnych etapów zawodów sportowych. Jej zmagania śledzi coraz więcej Polaków i jeśli dalej będzie sobie tak dobrze radzić, jej dyscyplina może stać się bardzo popularna.

Maryna Gąsienica-Daniel - nowa gwiazda sportu

Gąsienica-Daniel we wtorek uzyskała najlepszy czas drugiego przejazdu, ale ze względu na niezbyt udany pierwszy przejazd, ulokowała się na 11. miejscu. Sukces bardzo ją ucieszył. Na Instagramie dodała bardzo pozytywny wpis. Jej post skomentowali nie tylko kibice, lecz także znane osoby, w tym m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka.

Nic nie daje większej radości w mecie niż zielone światło! No chyba że najlepszy czas w drugim przejeździe - cieszyła się na Instagramie.

O jej osiągnięciach jest głośno, jednak sama narciarka pozostaje nieco w cieniu. Dlatego sprawdziliśmy, jak przebiega jej kariera oraz jaka jest prywatnie.

Maryna Gąsienica-Daniel w Polsce jest niepokonana

Maryna Gąsienica-Daniel urodziła się 19 lutego 1994 roku w Zakopanem. W międzynarodowych zawodach zadebiutowała 20 listopada 2009 roku podczas FIS Race w Tärnaby (zajęła 24. miejsce). Później pojawiła się podczas Pucharu Świata w Lienzu (nie ukończyła giganta), wzięła też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi (32. miejsce w gigancie). Za to w Polsce nie ma sobie równych - jest medalistką mistrzostw w różnych kategoriach.

Rok temu chodziła o kulach, doznała poważnej kontuzji. Podczas przygotowań do zawodów w Nowej Zelandii złamała kość piszczelową. Do sprawności wróciła we wrześniu, dzięki czemu mogła zacząć przygotowywać się do sezonu.

Kontuzja była trudnym momentem, rehabilitacja trwała długo, choć ze sztabem spokojnie podeszliśmy do tematu. Co prawda w głębi duszy mówiłam, że chcę wrócić w marcu, ale niektórzy mogliby powiedzieć, że oszalałam. Trochę siebie oszukiwałam, bo wiedziałam, że nie będzie to możliwe, ale w ten sposób miałam większą motywację, o co dbali również mój team i rodzina - mówiła w rozmowie z TVN24.

Maryna Gąsienica-Daniel prywatnie

Narciarka prowadzi swój profil na Instagramie dość aktywnie. Możemy zobaczyć, że tak samo działa w życiu. Najwięcej jej postów związanych jest z działalnością sportową. Sportsmenka ma wiele pasji, w tym jazdę na rowerze (preferuje rower górski) oraz grę na gitarze. Przez życie na walizkach nie ma dużo czasu na spotkania towarzyskie, ale za to jest bardzo blisko związana ze swoją rodziną. To właśnie za nią najbardziej tęskni i uwielbia wracać do domu rodzinnego. Sportsmenka tego nie ukrywa i często dodaje zdjęcia bliskich na Instagramie oraz celebruje ważne wydarzenia.

Wszystkiego najlepszego, Brat @jasiekdaniel_99! Uśmiechaj się, pnij się w górę we wszystkim, co robisz! Spełniaj marzenia! - życzyła bratu z okazji jego urodzin.

23 czerwca - Dzień Taty! Wszystkiego najlepszego @grzesiekgd67 #bestfatherever #takiegotatęmieć - nie ukrywała miłości do niego.

Oprócz tego pokazuje zdjęcia z mamą oraz siostrą, Agnieszką Gąsienicą-Daniel, która również jest reprezentantką Polski w narciarstwie alpejskim. Od dzieciństwa stanowiła dla niej wzór:

Agnieszkę, ze względu na to, że dzieli nas siedem lat różnicy, jako dziewczynka stawiałam za wzór. Była moim idolem. Chciałam ją dogonić. Jeździć tak jak ona, być w kadrze i startować w Pucharze Świata - podkreśliła w wywiadzie.

Ważne miejsce w jej życiu zajmują zwierzęta, jednak niedawno musiała pogodzić się ze stratą jednego z ukochanych psów. Na Instagramie dodała poruszający wpis i nie ukrywała swojego smutku:

Tajga Najukochańsza na zawsze w naszych sercach.

Jak widzimy, Maryna Gąsienica-Daniel jest skromną osobą, która skupia się na tym, co kocha. Jesteśmy pewni, że będzie o niej bardzo głośno. Więcej jej zdjęć zobaczycie w naszej galerii.