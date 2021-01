Plotek i Gazeta.pl wspierają WOŚP! Kwota za diadem Ewy Bilan-Stoch i lunch z Joanną Przetakiewicz rośnie!

Gazeta.pl w ramach projektu #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza do aukcji, w której do wygrania są: diadem Ewy Bilan-Stoch oraz lunch z Joanną Przetakiewicz, która przekaże zwycięzcy bon o wartości 1000 zł na zakupy w butiku La Mania i La Mania Home.

Kwota za diadem Ewy Bilan-Stoch i lunch z Joanną Przetakiewicz rośnie!

Obie licytacje wystartowały 25 grudnia i potrwają do 2 lutego do godziny 23:59:59. Aktualnie zarówno za lunch i zakupy z Joanną Przetakiewicz, jak i diadem Ewy Bilan-Stoch zwycięzcy zapłaciliby po 1050 zł. Cel jest jednak szczyty i warto podbić tę cenę!

Od lat wspieramy WOŚP, czy to biorąc udział w ciekawych licytacjach, czy wysyłając różne przedmioty związane z zawodnikami, których reprezentuję, do wielu sztabów w kraju i nie tylko. Pierwszy raz mam okazję przekazać swoją rzecz. Nigdy nie sądziłam, że ktoś może być tym zainteresowany, ale po całym zamieszaniu z diademem i propozycji ze strony Redakcji, aby przekazać go na licytację, uznałam że to świetny pomysł, nawet gdybym miała licytować go sama - mówi nam żona Kamila Stocha.

Joanna Przetakiewicz zachęca do licytacji, ponieważ oprócz rozmowy przy obiedzie w luksusowym warszawskich hotelu zaprasza także na zakupy do swojego butiku. Zwycięzca będzie mógł zrobić zakupy za 1000 złotych - do wyboru urania oraz domowe akcesoria.

W dobie pandemii dom stał się nie tylko naszym gniazdkiem do życia, ale spełnia również funkcję reprezentacyjną. W kolekcji La Manii Home zawsze będzie przeważać czerń i biel, jednak nie zapominamy o kolorach. Aktualnie szerzymy hasło "Made with love", bo jesteśmy firmą rodzinną. My tworzymy firmę z pasji. Lubię mówić o emocjach, uczuciach, bo uważam, że mówi się o tym za mało.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 31 stycznia.