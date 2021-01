Marcelina Zawadzka rozpoczęła swoją karierę w show-biznesie od zwycięstwa w konkursie Miss Polonia 2011. Wkrótce potem zaczęła pracować w telewizji jako prezenterka. Współprowadziła między innymi program "The Voice of Poland", a do jej największych zawodowych wyzwań z należało współtworzenie "Pytania na śniadanie", którego przez jakiś czas była gospodynią. W 2014 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", gdzie w parze z Rafałem Maserakiem zajęła aż trzecie miejsce. Marcelina od jakiegoś czasu jest szczęśliwe zakochana. Była gwiazda TVP początkowo nie chwaliła się światu swoją nową miłością, z którą wyjechała nawet na wakacje do Meksyku. Dopiero w grudniu 2020 potwierdziła na Instagramie, że jest w nowym związku.

Zawadzka 25 stycznia obchodziła 32. urodziny. Z tej okazji wrzuciła na InstaStory mnóstwo materiałów z życzeniami od przyjaciół i fanów, a także pochwaliła się starym zdjęciem. Na fotografii sprzed szesnastu lat Marcelina w białej podkoszulce na ramiączka pozuje w towarzystwie koleżanek. Przyszła Miss Polonia nie ma na twarzy ani grama makijażu. Zdjęcie zostało okraszone zabawnymi emotkami z okazji urodzin, a modelka najwyraźniej była nieco zaskoczona wykopaliskiem znalezionym w albumie:

Hehehe, to chyba nawet gimnazjum nie jest – czytamy przy zdjęciu.

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka na egzotycznych wakacjach z Natalią Siwiec

Przypomnijmy, że zanim Marcelina Zawadzka zdobyła tytuł Miss Polonia i zaczęła pojawiać się na czerwonych dywanach, próbowała swoich sił w lokalnych konkursach. W 2003 roku została Miss Malborka Nastolatek.

Marcelina Zawadzka Instagram/marcelina_zawadzka

