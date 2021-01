"Love Island". Karolina Gilon cierpi na mizofonię: To bardzo uciążliwe w przebywaniu z ludźmi

Karolina Gilon, prowadząca "Love Island", przyznała się fanom na Instagramie, że cierpi na dokuczliwą przypadłość o tajemniczej nazwie "mizofonia". Okazuje się, że z tego powodu prezenterka nie zawsze potrafi panować nad emocjami i szybko się irytuje, co przekłada się na jej relacje z bliskimi.

Karolina Gilon z "Love Island" cierpi na mizofonię

Karolina Gilon zyskała ogromną popularność dzięki roli prowadzącej "Love Island". Dziennikarka już dwukrotnie pojawiła się w show w emisji pierwszej i drugiej edycji w 2019 i 2020 roku. Kolejna odsłona programu będzie miała miejsce już w lutym.

Zdążyła zjednać sobie sympatię widzów, którzy chętnie śledzą sympatyczną prowadzącą także na jej koncie na Instagramie. Ostatnio zdecydowała się zwierzyć fanom i przyznała, że cierpi na mizofonię, czyli nadwrażliwość na dźwięki. Gilon opowiedziała o tym przy okazji pytania, co chciałaby w sobie zmienić.

W pierwszej kolejności pozbyłabym się mojej mizofonii. To bardzo uciążliwe w przebywaniu z ludźmi - odpowiedziała na Instagramie.

Prowadząca "Love Island" przybliżyła temat i zdradziła, jak mizofonia wpływa na jej funkcjonowanie. Czasem sprawia, że staje się wyjątkowo drażliwa.

Nie lubię pewnych dźwięków. Szczególnie dźwięków, gdy ktoś je. Mlaskanie, siorbanie, cmokanie, mówienie z pełnymi ustami, pstrykanie długopisem, dźwięk pikania przy niezapiętych pasach itd. Jak słyszę te dźwięki to staję się bardzo nerwowa, a wręcz wybuchowa - powiedziała.

W odpowiedzi na kolejne pytanie zdradziła, że mizofonia negatywnie wpływa także na jej relacje z bliskimi.

Zdarza mi się w niemiły sposób zwrócić uwagę. Więc to dla drugiej osoby nic przyjemnego. Ale najbliższe mi osoby już się przyzwyczaiły - dodała Gilon.

Karolina Gilon cierpi na mizofonię - co to znaczy?

Na stronie PsychoCare czytamy, że mizofonia, na którą cierpi Karolina Gilon to nadwrażliwość na dźwięki i to głównie te wydawane przez innych ludzi. Osoby z tą przypadłością nie mogą znieść dźwięków towarzyszących jedzeniu, piciu czy nawet oddychaniu. Są one drażniące do tego stopnia, że stają się powodem frustracji, nerwów, a nawet agresji. U osób, które mają stwierdzoną mizofonię, zauważa się, że choroba ma różne stopnie nasilenia - ta o słabym stopniu nasilenia wywołuje jedynie niepokój i obniżenie nastroju. Silna postać może powodować myśli samobójcze.

Przyczyny pojawienia się nadwrażliwości słuchowej nie są do końca znane, nie ma też pełnych danych na ten temat i trudno wskazać przyczynę pojawienia się tego schorzenia. Wiadomo jednak, że takie osoby mogą korzystać z pomocy, jaką jest psychoterapia. W leczeniu tego rodzaju zaburzeń zaleca się terapie poznawczo-behawioralną. Psycholog pomoże pacjentowi panować nad agresją i radzić sobie z frustracją, wywoływaną przez nadwrażliwość na dźwięki.

