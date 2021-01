Aimee Osbourne to najstarsza córka Ozzy'ego i Sharon. Jest prawdziwą pięknością i w przeciwieństwie do Kelly ucieka od kamer

Ozzy Osbourne i Sharon Osbourne tworzą jedno z najpopularniejszych małżeństw w brytyjskim (i nie tylko) show-biznesie. Wokalista zespołu Black Sabbath i bizneswoman doczekali się trójki dzieci. Ich syn Jack i córka Kelly są dobrze znani fanom programu "Rodzina Osbourne'ów", nazywanego przez złośliwych rockową wersją "Z kamerą wśród Kardashianów".

Z dala od rodzinnego reality-show trzyma się najstarsza córka Osbourne'ów, Aimee. 37-latka poszła w ślady ojca i postanowiła związać swoje życie z muzyką.

Aimee Osbourne to najstarsza córka Ozzy'ego i Sharon. Dziewczyna poszła w ślady ojca

Aimee Osbourne unika skandali i kolorowej prasy. Jak podaje portal Hello Magazine, piosenkarka wyprowadziła się z domu w momencie, gdy do posiadłości weszły kamery i produkcja. Rodzice dziewczyny zaakceptowali jej decyzję i nie nakłaniali jej do udziału w rodzinnym "Big Brotherze".

Aimee postawiła na karierę artystyczną. W branży znana jest pod pseudonimem ARO, a jej muzyka to mieszkanka nowoczesnej elektroniki z synth-popem. W 2020 roku wydała debiutancki album "Vacare Adamaré", który zdobył uznanie krytyków.

Córka Ozzy'ego i Sharon spróbowała swoich sił także jako aktorka W 2003 roku wystąpiła w stworzonej przez MTV adaptacji "Wichrowych wzgórz". Pojawiała się także w licznych dokumentach poświęconych jej rodzinie, a w szczególności sławnemu ojcu. Należy jednak zaznaczyć, że dokumentalne produkcje "Intimate Portrait" czy "Biography" nie mają nic wspólnego z celebryckim reality-show.

Choć Aimee stroni od blasku fleszy, to jest bardzo zżyta ze swoją rodziną. Pojawiła się między innymi podczas ceremonii wprowadzenia Ozzy'ego do słynnego muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland.

Zobaczcie, jak wygląda najstarsza córka Osbourne'ów. Myślicie, że już niedługo podbije swoimi utworami listy przebojów?