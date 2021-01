Paszporty Polityki. Znamy zwycięzców we wszystkich kategoriach! Kto triumfował w 2020 roku?

We wtorek wieczorem poznaliśmy listę nagrodzonych Paszportami Polityki. W tym roku gala przyjęła wyjątkową formę. Ze względu na epidemię COVID-19 i obowiązujące obostrzenia gala odbyła się w formie online, bez udziału publiczności. Laureaci otrzyma statuetki przyznane w kilku kategoriach. Kto triumfował w 2020 roku?

Paszporty Polityki - lista zwycięzców

We wtorek, 26 stycznia po 21.15 poznaliśmy zdobywców Paszportów Polityki. Prestiżowe nagrody zostały wręczone w siedmiu kategoriach - film, literatura, teatr, sztuki wizualne, muzyka popularna, muzyka poważna oraz kultura cyfrowa. W tym roku, wyjątkowo dołączyło do tego także wyróżnienie pod tytułem Kultura Zdalna 2020 i specjalna statuetka dla najlepszego Kreatora Kultury. Przedstawiamy listę zwycięzców.

W kategorii Film nominowali byli: Maciej Cuske, Piotr Domalewski, Jan Holoubek. Statuetkę otrzymał Piotr Domalewski, reżyser filmu " Jak najdalej stąd".

O statuetkę w kategorii Literatura: walczyli: Igor Jarek, Mira Marcinów, Patrycja Sikora. Zwyciężała Mira Marcinów, aktorka powieści "Bezmatek".

W kategorii Teatr o wygraną walczyli: Maciej Pesta, Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, Teatr 21. Zwycięzcą okazał się Teatr 21 i reżyserka teatru Justyna Sobczyk.

W kategorii Kultura cyfrowa nominowani to: Different Tales, One More Level, Ovid Works. Paszport polityki otrzymało studio Different Tales, twórcy gry Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest. Nagrodę odebrała Marta Malinowska.

Do paszportów polityki w kategorii Muzyka poważna nominowali byli: Ania Karpowicz, Krystian Lada, Martyna Pastuszka. Nagroda trafiła do Ani Karpowicz.

O statuetkę w kategorii w kategorii Muzyka popularna starali się: 1988, Marek Pędziwiatr, Siksa. Zwyciężył zespół Siksa.

W kategorii Sztuki wizualne nominowali byli: Małgorzata Mirga-Tas, Karol Palczak, Joanna Piotrowska. Laureatką konkursu została Małgorzata Mirga-Tas.

Nagrodę w kategorii Kultura zdalna 2020 otrzymał Artur Liebhart, dyrektor Millennium Docs Agains Gravity.

Natomiast Paszport Polityki w kategorii Kreator Kultury odebrali Bożena i Lech Janerkowie, wiolonczelistka i muzyk rockowy.

Pomysłodawcy gali zdecydowali się raz pierwszy w historii przyznać nagrody finansowe nie tylko nagrodzonym, ale też nominowanym we wszystkich kategoriach. Gratulujemy!

