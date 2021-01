Siostra Karoliny Pisarek przez krzywy nos miała problemy z samoakceptacją. Modelka zafundowała jej zabieg za 15 tysięcy

Udział w programie "Top Model" otworzył Karolinie Pisarek drzwi do światowej kariery w modelingu. Sama zainteresowana od kilku sezonów może spokojnie przebierać w propozycjach. Co więcej, wraz z przyjaciółką wygrała najnowszą edycję "Ameryka Express", dzięki czemu sprawiła, że zrobiło się o niej jeszcze głośniej. Karolina Pisarek jest oczywiście bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie relacjonuje kulisy nie tylko swojej pracy, ale również życia prywatnego. Tym razem modelka skupiła się na swojej starszej siostrze. Wróciła wspomnieniami do czasów jej dzieciństwa. Nie było kolorowo.

Karolina Pisarek zafundowała siostrze operację za 15 tysięcy złotych

Co jakiś czas Karolina Pisarek opowiada w mediach o swoich najbliższych. Modelka ma starszą siostrę, która w dzieciństwie uległa poważnemu wypadkowi, przez co złamała sobie nos. Ten niestety nie zrósł się, tak, jak oczekiwano. Zaczepki ze strony kolegów i koleżanek doprowadziły ją do depresji.

Moja siostra, będąc dzieckiem, miała niefortunny wypadek, w wyniku którego złamała nos. Nos się zrósł, ale krzywo i przez skrzywioną przegrodę wyglądał na duży i niekształtny. Od wczesnych lat szkoły podstawowej aż po osiemnastkę zawsze znalazł się ktoś skory do śmiania się z twarzy Oli, doprowadzając ją tym w końcu do depresji - wspomina modelka.

Przy okazji Karolina Pisarek poruszyła problem braku pewności siebie wśród dzieci.

Wiele mówi się o pewności siebie, samoakceptacji, wydaje mi się, że są to bardzo szlachetne hasła, ale dobre raczej dla dorosłych ludzi, nie zaś dla dzieci, które po pewnym czasie boją się wyjść na podwórko, żeby nie być poniżanym. (...) Kocham moją siostrę i nie chciałam pozwolić, żeby czuła się poniżana. Bo żadna z kobiet na to nie zasługuje! W wakacje moje siostra miała urodziny i wtedy postanowiłam sprawić Oli wyjątkowy prezent - dodaje.

Siostra Karoliny Pisarek jest już dawno po operacji. Jesteście ciekawi zdjęcia przed i po? Zerknijcie poniżej.

