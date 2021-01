WOŚP. Rafał Trzaskowski oddał megafon, Andrzej Chyra - sprzątanie. Najciekawsze aukcje gwiazd

Jak co roku do 29. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączyło się sporo znanych osób ze świata show-biznesu, polityki czy sportu. Jedni zdecydowali się na bardziej symboliczne rzeczy, z kolei inni zaskoczyli pomysłami. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych aukcji.

Najciekawsze aukcje gwiazd na WOŚP

WOŚP jak co roku do orkiestrowych aukcji internetowych zaprosił muzyków, aktorów, sportowców i polityków. Fundacja poprosiła o przekazanie przedmiotów czy innych atrakcji, które będzie można wylicytować. Kwoty, które wpłyną zostaną przekazane na sprzęt i pomoc oddziałom laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Kto ze znanych osób zaszalał i zdecydował się na ciekawą formę pomocy?

WOŚP. Pióro od Andrzeja Dudy, megafon od Rafała Trzaskowskiego

Andrzej Duda z żoną przekazał na aukcję pióra wieczne, z kolei Rafał Trzaskowski zaoferował megafon, przez który przemawiał do tłumów podczas kampanii wyborczej. Wszystko oczywiście w biało-czerwonych barwach.

WOŚP. Morsowanie od Anny Samusionek

Ostatnio Anna Samusionek zdecydowała się zgłosić na aukcję morsowanie razem z nią! Wpadła na ten pomysł po zamieszaniu powstałym w wyniku wideo, które pojawiło się na jej profilu. Media zaczęły sugerować, że aktorka nie miała na sobie bielizny podczas morsowania, a gwiazda z kolei tylko to potwierdziła i z dystansem odniosła się do całej sytuacji. Stało się to jednak pretekstem do przekazania takiej oto nietypowej atrakcji na licytację WOŚP.

WOŚP. Sprzątanie mieszkania od Andrzeja Chyry

Równie ciekawym pomysłem był ten zaproponowany przez Andrzeja Chyrę. Aktor stwierdził, że posprząta mieszkania zwycięzcy aukcji.

Myślę, że poradzę sobie w każdych warunkach - podkreślał aktor czekając na propozycje kwot aukcji, z której uzyskana suma trafi na rzecz WOŚP.

WOŚP. Samochód Chucka Norrisa od Braci Collins

Bracia Collins oddali na aukcję WOŚP replikę samochodu na wzór tej ze "Strażnika Teksasu" z Chuckiem Norrisem. W aucie pojawi się też nowoczesny i potężny system multimedialny. Zwycięzca aukcji może też liczyć na dodatki takie jak, oryginalny scenariusz jednego z odcinków serialu czy zdjęcie z podpisem Chucka.

WOŚP. Wyjątkowy dzień od Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek zaoferowała dla zwycięzcy aukcji makijaż, fryzurę i nową stylizację. Dzień zacznie się jednak od wspólnej kawy z celebrytką, a zakończy sesją zdjęciową ze znaną fotografką.

WOŚP. Kopia klawiatury Paderewskiego od Grażyny Torbickiej

Grażyna Torbicka przekazała na aukcję kopię klawiatury Ignacego Paderewskiego, która powstała na potrzeby filmu "Hiszpanka” z 2014 roku. Razem z mężem weszła w jej posiadanie na aukcji w czasie Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu.

WOŚP. Joanna Przetakiewicz i Ewa Bilan-Stoch "grają" razem z Plotek.pl!

W tym roku również Plotek.pl gra razem z WOŚP, a razem z nami "grają" gwiazdy. Joanna Przetakiewicz na aukcję przekazała bon na zakupy oraz lunch z samą sobą. Ewa Bilan-Stoch - żona naszego mistrza w skokach narciarskich - przekazała na aukcję wyjątkowy diadem, który wzbudził tak ogromne emocje w czasie Gali Mistrzów Sportu na początku stycznia. Koniecznie sprawdźcie!

