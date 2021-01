Ida Nowakowska jest w ciąży. Z mężem długo żyła osobno. Kim jest Amerykanin Jack Herndon?

Ida Nowakowska jest w ciąży. Tancerka oraz prowadząca "Pytanie na śniadanie" w TVP spodziewa się swojego pierwszego dziecka, którego ojcem jest jej wieloletni partner, Jack Herndon. Czym zajmuje się wybranek Nowakowskiej?

REKLAMA

Związek Idy Nowakowskiej i Jacka Herndona

W listopadzie dziennikarka TVP Ida Nowakowska opowiadała o tym, że marzy, by zostać mamą. Teraz okazało się, że tancerka jest w ciąży, o czym dowiedzieliśmy się dzięki gratulacjom, które pojawiły się na profilu "Pytania na śniadanie". Wiemy, że to już szósty miesiąc. Ojcem dziecka jest Amerykanin Jack Herndon, którego Ida poznała na studiach w Stanach Zjednoczonych. Uczyli się razem aktorstwa - połączyła ich wspólna pasja do sztuki. Para zamieszkała razem w USA, jednak rozwój kariery Idy w Polsce sprawił, że prezenterka zdecydowała się wrócić do ojczyzny. Kilka lat później Jack przyjechał w odwiedziny i niespodziewanie się jej oświadczył.

Ida Nowakowska na romantycznym zdjęciu z mężem. "Widać, jak wspaniale się uzupełniacie"

Jack oświadczył mi się nieoczekiwanie podczas pierwszej wizyty w Polsce. Dał mi wtedy pierścionek, który sam zrobił ze złotego drucika. Na nic innego nie było go wtedy stać. Czułam, że to niesamowity facet - mówiła we "Fleszu"

Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia.

Przez lata graliśmy razem sceny, występowaliśmy w filmach krótkometrażowych. Jakby ktoś mi powiedział na pierwszym roku studiów, że ten kolega z roku będzie moim mężem, to bym się uśmiała i powiedziała, że to niemożliwe - mówiła w wywiadzie z "Plejadą" Ida.

Ida Nowakowska na zdjęciach sprzed lat. U boku znany aktor i aktorka

Wiadomo, że Jack w przeszłości był tancerzem oraz aktorem, ale obecnie zajmuje się dyplomacją. Na jakiś czas musiał przeprowadzić się do Chin, a następnie z powodu studiów dyplomatycznych do Waszyngtonu. Okazuje się jednak, że z końcem ubiegłego roku mężczyzna przyjechał do Polski. Ida wreszcie ma go przy sobie, jednak nie wiadomo, czy ostatecznie para zdecyduje się na założenie rodziny w naszym kraju. W rozmowie z Kozaczkiem Ida Nowakowska zdradziła, że jest otwarta na różne opcje.

Na razie jesteśmy w Polsce z mężem. Myślę, że jakby był dzidziuś, to byłby wychowywany w Polsce, ale pozostawiamy otwartość, jeśli chodzi o kierunki życiowe. Nigdy nie wiadomo, co się z nami wydarzy.

Myślicie, że Ida zrezygnuje z kariery w TVP i wyjedzie do Stanów?

Zobacz też: Ida Nowakowska o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego: Życia nie można po prostu zlikwidować, bo ma się taką zachciankę