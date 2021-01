Koreańska modelka Song Yoo-jung zmarła w tajemniczych okolicznościach. Ciało 26-latki znaleziono w mieszkaniu

Południowokoreańska aktorka i modelka Song Yoo-jung zmarła w wieku 26 lat. Informacja została potwierdzona przez pracowników z Sublime Artist Agency. Zagraniczne media sugerują, że śmierć dziewczyny jest powiązana z serią samobójstw, które wstrząsnęły tamtejszą branżą w przeciągu kilku ostatnich lat.

Song Yoo-jung nie żyje

Song Yoo-jung była początkującą aktorką, najbardziej znaną ze swoich ról w południowokoreańskich serialach telewizyjnych, w tym "Make a Wish" i "School 2017". Pracowała też jako modelka - występowała w kampaniach znanych marek. Na swoim koncie ma sesję dla Estée Lauder, The Body Shop czy Baskin-Robins. W ubiegłym roku pojawiła się z kolei w teledysku do piosenki "Friends to Lovers" koreańskiego zespołu Standing Egg. Okazało się jednak, że dobrze zapowiadająca się kariera została przerwana przez śmierć artystki.

Opuściła nas Song Yoo-jung. Zawsze była dobrą przyjaciółką, ale też przede wszystkim wspaniałą aktorką, która grała z pasją większą, niż ktokolwiek z nas. Dziękujemy za dołączenie do nas w Sublime Artist Agency. Zapamiętam to na zawsze - czytamy na profilu.

Podobno to ojciec aktorki zaniepokojony brakiem możliwości skontaktowania się z Yoo-jung zawiadomił policję. Funkcjonariusze postanowili udać się do mieszkania dziewczyny, w którym znaleźli ciało 26-latki. Nie było na nim żadnych śladów, które mogłyby sugerować zabójstwo.

W mediach pojawiła się fala spekulacji dotycząca rzekomej samobójczej śmierci. W ostatnim czasie wielu artystów z Korei Południowej zdecydowało się odebrać sobie życie. Kim Jong-hyun, Goo Hara czy Go Soo-jung to kilka innych nazwisk osób, które w podobnym wieku odeszły i były związane z branżą muzyczno-filmową. Mówi się, że ta cieszy się obecnie światową renomą dzięki połączeniu talentu koreańskich artystów, ale i poświęcenia, które wiązało się z ogromną presją. Obecnie nie wiadomo jednak, czy aktorka sama zdecydowała się na odebranie sobie życia. Nie są znane przyczyny śmierci 26-latki.

