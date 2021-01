Agustin Egurrola pochwalił się pierwszym zdjęciem z ukochaną. Internauci zachwyceni: Najpiękniejsza para

Agustin Egurrola istnieje w show-biznesie już od kilkunastu lat, jednak mimo to konsekwentnie chroni swojej prywatności. Tancerz zrobił się szczególnie uważny w tej sferze jakiś czas temu, gdy rozstał się z Niną Tyrką, z którą ma nastoletnią córkę Carmen. Media długo spekulowały o jego nowym związku, jednak sam zainteresowany nie komentował plotek przez dłuższy czas. Dopiero niedawno potwierdził, że jest już po ślubie z tajemniczą kobietą o imieniu Diana. Para utrzymywała ceremonię w tajemnicy do samego końca, bowiem w sieci nie pojawiły się żadne zdjęcia z uroczystości, co tylko zwiększyło zainteresowanie tym tematem, co też skłoniło jurora "Mam Talent" do bycia nieco mniej skrytym. Tym razem Agurolla pochwalił się w mediach społecznościowych jednym z pierwszych wspólnych zdjęć z żoną.

Agustin Egurolla pochwalił się pierwszym zdjęciem z żoną

Agustin Egurolla jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie relacjonuje nie tylko kulisy swojej pracy, ale także nieco życia prywatnego. Od czasu do czasu zdarza mu się zamieścić wspólne zdjęcie z córką, czy żoną. Tym razem internauci mogli zobaczyć jedno z jego pierwszych wspólnych fotek z Dianą, która została wykonana podczas finału "Mam Talent".

Takie jedno z pierwszych naszych zdjęć. #diana #love #wife #początki #mamtalent - czytamy pod zdjęciem.

Internauci nie zawiedli i zasypali parę komplementami.

Najpiękniejsza para.

Pasujecie do siebie jak ulał.

Uroczo! - pisali pod zdjęciem.

