Keira Knightley jest wyjątkowo śmiała w wyrażaniu swojego zdania. Już wielokrotnie mówiła o tym, że jest feministką i broni roli kobiet w społeczeństwie. Teraz stwierdziła, że już nigdy nie rozbierze się do filmu reżyserowanego przez mężczyznę. Nie chce wpisywać się w męską narrację.

35-letnia aktorka ma zazwyczaj dużo do powiedzenia i nie boi się podejmować w mediach trudnych tematów. Trzy lata temu głośno było o jej felietonie "Słabsza płeć", w którym skrytykowała księżną Kate za udział w telewizyjnej pokazówce tuż po porodzie. Uważała, że to nienaturalne, że kobieta, która dopiero co urodziła dziecko, po siedmiu godzinach wychodzi do widzów w pełnym makijażu, na obcasach, z ułożonymi włosami i dzieckiem na rękach. Teraz Keira Knightley poszła o krok dalej i zdecydowała się wcielić swoje słowa w czyny. W jednym z wywiadów wyznała, że już nigdy nie rozbierze się do filmu, który reżyseruje mężczyzna.

Częściowo wynika to z próżności, po części zaś to kwestia męskiej narracji w tych filmach. Czuję się bardzo niekomfortowo, próbując się wpisać w męski punkt widzenia - tłumaczy aktorka.

Odnosi się szczególnie do scen seksu, których nagrania bardzo źle wspomina.

Nie chcę uczestniczyć w tych koszmarnych scenach, w których smarują nas oliwką i wszyscy chrząkają. Nie jestem tym zainteresowana - dodaje.

Knightley tłumaczy, że nie jest przeciwna ogólnemu pokazywaniu ciała. Uważa jednak, że dla niej musi to być uzasadnione.

Jestem zbyt próżna i mam ciało, które wydało na świat dwoje dzieci - mówi gwiazda. Wolałabym już nie stawać nago przed grupą mężczyzn - wyjaśnia.

Zmieniła postrzeganie swojego ciała, gdy została mamą. Wychowuje pięcioletnią Edie i roczną Delilah. Uważa, że zgodziłaby się na zagranie nago jedynie, gdyby był to film reżyserowany przez kobietę i opowiadający o macierzyństwie i akceptacji własnego ciała.