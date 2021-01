Meghan Markle i książę Harry pod koniec marca mieli spotkać się z królową Elżbietą II. W planach było omówienie dotychczasowych ruchów pary, które nastąpiły od momentu rezygnacji z królewskich obowiązków. Wizyta została jednak odwołana. Okazuje się, że teoretycznie pokojowe spotkanie wcale nie przesądza o dobrych relacjach w rodzinie - Meghan przez cały ten rok obmyślała chytry plan. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze "New Idea".

Meghan Markle ma plan związany z Archiem

Meghan Markle ma plan dotyczący przyszłości swojego syna, Archiego. Mimo że sama zrezygnowała z królewskich przywilejów i obowiązków za sprawą tzw. Mexitu, chciałaby, by jej syn powrócił do pałacu w odpowiednim czasie. I zajął nie byle jakie miejsce - chodzi oczywiście o to, by zasiadł na tronie. Mimo że chłopiec jest dopiero siódmy w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, sprytna rodzicielka rozważa różne opcje. "New Idea" twierdzi, że miała zwierzyć się przyjaciółce z swoich planów.

Wszystko może się zdarzyć, więc najlepiej być przygotowanym - miała powiedzieć Meghan.

Okazuje się, że podobnego zdania jest pisarz zajmujący się tematyką brytyjskich Royalsów. Robert Lacey w swojej książce "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumuli" przybliżył swoje rozważania. Sugeruje, że... różne sytuacje mogłoby doprowadzić do śmierci osób, które są najbliżej zajęcia miejsca Elżbiety II.

Kto wie, co może się zdarzyć w dobie ataków terrorystycznych i globalnej pandemii… Osoby z szóstej i siódmej pozycji w linii do brytyjskiego tronu mogłyby wskoczyć na trzecią czy czwartą, a może i jeszcze wyżej.

Meghan Markle przygotuje Archiego do zostania królem?

Ta myśl miała sprawić, że Meghan Markle zaczęła przygotowywać Archiego do zostania królem. Mama chce, by chłopiec był odpowiednio wykształcony, umiał mówić z angielskim akcentem i znał wszystkie zasady obycia w pałacu.

Gdyby wydarzyło się coś nie do pomyślenia i Archie musiałby wrócić do Anglii i wypełnić obowiązek, Meghan byłaby zachwycona - czytamy w "New Idea"

Poza tym Markle czerpałaby korzyści z tego, że syn jest królem. Wreszcie zaczęto by ją traktować poważnie.

Otrzymałaby władzę, jakiej zawsze pragnęła. A nawet gdyby Archie był po prostu wyżej w kolejności do zostanie królem, dałoby jej to status, którego nigdy nie miała jako żona Harry'ego. Syn na wszelki wypadek pobierze niezbędne lekcje etykiety.

Królowa Elżbieta II z kolei miała dowiedzieć się o chytrym planie żony Harry'ego i zdecydować się na zwołanie spotkania kryzysowego, podczas którego naradzi się co do dalszych losów wnuka i jego żony. Wydaje nam się jednak, że nawet gdybyśmy bardzo chcieli uwierzyć w te doniesienia, to "New Idea" nie byłoby w stanie przedstawić żadnych racjonalnych argumentów i udowodnić, że mają jakikolwiek związek z prawdą.

