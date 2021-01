Maria Sadowska prawie nigdy nie pokazuje zdjęć dzieci. Tym razem zrobiła wyjątek. Lila jest bardzo podobna do mamy

Maria Sadowska należy do grona gwiazd, które nie afiszują się swoim życiem prywatnym. Na instagramowym profilu wokalistki znajdują się przede wszystkim zdjęcia dokumentujące jej pracę zawodową oraz fotografie z sesji zdjęciowych. Sadowska aż pięciokrotnie zasiadała na krześle jurorskim w programie "The Voice of Poland" i trzykrotnie uczestnik z jej drużyny został zwycięzcą show. W mediach nazwisko Sadowskiej pojawia się także w kontekście wyprodukowanego przez Dodę filmu "Dziewczyny z Dubaju", który wyreżyserowała.

REKLAMA

Maria Sadowska pozuje w bikini. Zdradziła szczegóły związane z produkcją

Maria Sadowska pokazała zdjęcia córki. Lila jest bardzo podobna do mamy

Wokalistka i reżyserka tym razem zrobiła wyjątek i wstawiła do sieci zdjęcia swojej córki Lili. Dziewczynka to owoc związku Sadowskiej z liderem zespołu No Logo, Adrianem Łabanowskim. Do uroczych fotografii udostępnionych z okazji dziewiątych urodzin dziewczynki, Maria dołączyła poruszający wpis:

Kochani! Prawie nigdy nie zamieszczam zdjęć moich dzieci, ale dziś nie mogę się powstrzymać i muszę zrobić wyjątek. Dziewięć lat temu ta piękna i mądra osoba przyszła na świat i zmieniła moje życie na milion razy lepsze i prawdziwsze niż kiedykolwiek. Dziś urodziny Lili, a ja pękam z dumy i nie mogę powstrzymać łez wzruszenia.

Zobacz wideo Doda współpracuje przy nowym filmie Marii Sadowskiej "Dziewczyny z Dubaju"

Na dwóch zdjęciach dziewięcioletnia Lila pozuje w stroju syreny. Internauci zachwycili się wyznaniem Sadowskiej i życzyli jej córce pomyślności. Niektórzy komentujący zauważyli, ze dziewczynka jest bardzo podobna do swojej mamy:

Jaka Ona jest do Ciebie Marysiu podobna!

Najlepszego dla Córci.

Wszystkiego najlepszego dla Lili.

Maria Sadowska zmieniła kolor włosów. Fani zachwyceni: Fryzura bombowa!

Maria Sadowska jest również mamą Iwo, który przyszedł na świat w 2015 roku.

Zobaczcie zdjęcia córki wokalistki. Rzeczywiście jest aż tak podobna do sławnej mamy?