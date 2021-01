Ewa Mrozowska często pokazuje na Instagramie urywki z codziennego życia. Dzięki fotorelacji możemy dowiedzieć się m.in. na jaki styl zdecydowała się przy urządzaniu mieszkania. Na najnowszym zdjęciu widzimy fragment jej łazienki. Widać, że uczestniczka "Gogglebox" śledzi wnętrzarskie trendy, a w pomieszczeniu nie brakuje popularnych elementów wykończeniowych oraz mebli, które tworzą niepowtarzalny klimat.

"Gogglebox". Ewa Mrozowska chwali się pięknym domem na Instagramie. Jest nowocześnie i z klasą

Ewa Mrozowska pokazała łazienkę. Dzięki połączeniu kilku elementów jest bardzo przytulnie

Celebrytka zdecydowała się na ciągle modną biel, kremowe dodatki i odrobinę stylu glamour. To, co się jako pierwsze rzuca w oczy, to lustro z punktowym oświetleniem - bardzo przydatnym, gdy wykonujemy makijaż czy pracujemy nad upięciem włosów. Lustro zostało powieszone na ścianie wyłożonej sztuczną białą cegłą - bardzo modnym elementem, który nawiązuje do loftów. Całość została przełamana rustykalną szafką pod umywalkę i wiklinowymi koszami. Dzięki temu łazienka jest bardzo przytulna i widać, że jej główną właścicielką jest kobieta. W lustrze odbija się również pięknie prezentujący się przezroczysty żyrandol, który wnosi nutkę glamour do pomieszczenia.

Do tego wszystkiego ciepłe światło świec (zapachowe wprawiają w jeszcze lepszy nastrój), ulubiona maseczka i możemy odprężyć się po całym dniu wypełnionym w obowiązkach.

Jak wam się podoba taka łazienka?

