"DD TVN". Agnieszka Radwańska w musztardowym płaszczu odjeżdża spod studia Porsche za 800 tysięcy. Fani docenili jej styl

Agnieszka Radwańska dwa lata temu zakończyła karierę tenisistki i skupiła się na życiu rodzinnym. W lipcu 2020 roku powitała na świecie swoje pierwsze dziecko - syna Jakuba. Emerytowana rakieta razem ze swoim mężem, Dawidem Celtem, stawiają na świadome rodzicielstwo i nie mają zamiaru wywierać na chłopcu presji związanej z osiągnięciami sportowymi. Agnieszka doskonale wie, co oznacza ciężka praca i wyrzeczenia. O swojej drodze do sukcesu opowiedziała niedawno w wywiadzie udzielonym magazynowi "Gala".

Agnieszka Radwańska pierwszy raz tak szczerze o synu. Zdradziła także swoje plany

31-letnia sportsmenka coraz chętniej udziela wywiadów. W weekend pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN" i w rozmowie z prowadzącymi przyznała, że marzy o powiększeniu rodziny:

Wiem, jak to fajnie jest mieć kogoś w domu, z kim się można pobawić, robić praktycznie wszystko razem. Marzę o tym, aby Kubuś miał szybko rodzeństwo – powiedziała gwiazda.

Fotografowie przyłapali Radwańską po wyjściu z siedziby TVN. Tenisistka miała na sobie szykowny musztardowy płaszcz marki Just Paul, do którego dobrała czarną nerkę z kolekcji siostry tenisistki, Urszuli Radwańskiej. Po kilku minutach spędzonych na ulicznej sesji, Agnieszka wsiadła do czerwonego samochodu i odjechała w siną dal.

Luksusowe auto tenisistki to Porsche Panamera Turbo, za które mogła zapłacić nawet milion złotych. Podstawowa wersja tego modelu kosztuje 800 tysięcy złotych, a cena wzrasta wraz z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak profesjonalne nagłośnienie.

Agnieszka podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciami wykonanymi w sobotni poranek. Internauci byli zachwyceni jej stylizacją:

No stylowa jesteś.

Wspaniały płaszcz w genialnym kolorze

Nerka czadowa.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Radwańska uśmiecha się do obiektywu i odjeżdża swoim Porsche. Pięknie wyglądała?