Finał 29. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 31 stycznia 2021 roku. Tegoroczna akcja WOŚP odbywa się pod hasłem "Finał z głową". Zebrane podczas finału środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Ewa Bilan-Stoch dołączyła do akcji Gazety.pl i WOŚP!

Ewa Bilan-Stoch dołączyła do grona gwiazd wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Żona skoczka narciarskiego Kamila Stocha przekazała na aukcję charytatywną niepowtarzalny diadem, który był zwieńczeniem jej stylizacji na Gali Mistrzów Sportu, na której w imieniu męża odebrała nagrodę. Ozdoba wzbudziła ogromne zainteresowanie! O błyszczącym dodatku Ewy Bilan-Stoch mówiła cała Polska. To właśnie ten element kreacji sprawił, że małżonka Kamila Stocha była porównywana do kultowej już postaci Elsy z "Krainy Lodu". Ty też już dziś możesz poczuć się jak prawdziwa księżniczka lub sprawić, by bliska Ci osoba przeniosła się do świata baśni, jednocześnie spełniając dobry uczynek.

W rozmowie z Plotkiem Ewa Bilan-Stoch skomentowała aukcję. To pierwszy raz, kiedy przeznaczyła własny gadżet na licytację:

Od lat wspieramy WOŚP, czy to biorąc udział w ciekawych licytacjach, czy wysyłając różne przedmioty związane z zawodnikami, których reprezentuję, do wielu sztabów w kraju i nie tylko. Pierwszy raz mam okazję przekazać jakąś swoją rzecz. Nigdy nie sądziłam, że ktoś może być tym zainteresowany, ale po całym zamieszaniu z diademem i propozycji ze strony Redakcji, aby przekazać go na licytację, uznałam że to świetny pomysł, nawet gdybym miała licytować go sama - mówi z uśmiechem i dodaje: Diadem to niecodzienny atrybut i wierzę, że każda osoba, która go założy poczuje się wyjątkowo i to także z powodu wkładu w ewenement, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bądźmy dobrzy nie tylko dla siebie, ale i dla siebie nawzajem.

Ewa Bilan-Stoch jest żoną i menedżerką jednego z najlepszych polskich skoczków narciarskich - Kamila Stocha. Aby ułatwić mężowi realizację marzeń, założyła agencję menedżerską Eve-nement, która pod swoimi skrzydłami ma również Dawida Kubackiego i Stefana Hulę.