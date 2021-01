Gwiazdy mają dość pandemii oraz zimy w Polsce i masowo ruszyły na podbój zagranicznych kurortów. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Rozenek czy Małgotrzata Kożuchowska wygrzewają się w ciepłych krajach, mimo że jeszcze niedawno zachęcały swoich fanów, by zostali w domach i byli odpowiedzialni za innych w czasie pandemii. Na ten fakt zwróciła uwagę Karolina Pajączkowska w swoim nowym poście.

Dziennikarka TVP wrzuciła na Instagram zdjęcie w bikini, które zostało zrobione pod palmą na egzotycznej plaży. Nie jest to jednak nowa fotografia, a Karolina Pajączkowska opublikowała ją tylko po to, by przyciągnąć uwagę fanów i zachęcić ich do przeczytania ważnego postu. Dziennikarka porusza w nim temat odpowiedzialności zbiorowej w dobie pandemii i przy okazji wbija szpilę gwiazdom.

(Zdjęcie sprzed lat do przyciągnięcia uwagi) Zanzibary, Maksyki i inne.. Kto z Nas nie marzy o rajskich wakacjach w tych trudnych czasach? Obecnie Internet zalewany jest codzienną porcją zdjęć z tropików i "wakacji życia, bo przecież nikomu krzywdy nie robię" - napisała.

Karolina Pajączkowska pokazała przy okazji, jak wygląda "Zanzibar" jej mamy, która jest pracownicą służby zdrowia i codziennie walczy z pandemią na pierwszej linii frontu.

Po prawo zdjęcie mojej mamy... bohaterki, opiekunki, altruistki. Właśnie TAK wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia! Błagam... tu nie chodzi o to, co kto może i na co kogo stać... tu chodzi o SOLIDARNOŚĆ. I właśnie tej solidarności domagam się dla mojej mamy i tysięcy bohaterów walczących w najtrudniejszych czasach naszych dziejów - dodała.

W komentarzach nie zabrakło słów poparcia od fanów i ich przemyśleń na poruszane przez dziennikarkę tematy. A wy zgadzacie się z nią?