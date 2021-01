Bracia Sekielscy żartują z prezydenta. "Dlaczego Agata Duda byłaby lepsza od Andrzeja Dudy?"

Bracia Sekielscy stale się rozwijają. Dzięki wsparciu widzów w serwisie crowdfundingowym Patronite udało im się stworzyć profesjonalne studio nagraniowe. W niedzielny wieczór pochwalili się nim podczas transmisji na żywo "Sekielski Sunday Night Live". Oprócz przekazania dobrych wieści w samym programie nie omieszkali zażartować też z prezydenta Andrzeja Dudy i jego żony.

Bracia Sekielscy naśmiewają się z prezydenta Andrzeja Dudy

Tomasz i Marek Sekielscy już na samym początku transmisji poinformowali internautów o oficjalnym otwarciu "Sekielski Brothers Studio", gdzie tworzyć będą nowy format. Niedzielne relacje to nie wszystko, co oferują twórcy. Autorzy dokumentów obnażających pedofilię w kościele prowadzą również program na Youtube - "Sekielski o nałogach", w którym osoby znane ze świata mediów i kultury opowiadają o swoich historiach związanych z uzależnieniami. Do tej pory bracia przeprowadzali wywiady i prowadzili transmisje live prosto ze swojego domu. Teraz pochwalić się mogą profesjonalnym studiem, a radość, wynikającą z pierwszych nagrań w nim, widzowie mogli wyczuć już na początku transmisji, którą twórcy zaczęli w wyjątkowo dobrym humorze. Tomasz Sekielski poinformował brata, że opowie internautom "suchar".

Dlaczego Agata Duda byłaby lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy? - zapytał.

Bo by się odzywała! - dorzucił, wiedząc, że Marek nie zna odpowiedzi.

Ha ha... - zareagował dość ostrożnie brat. Po chwili jednak dodał - Tak, słuchając wywiadu z prezydentem też odnoszę takie wrażenie, że czasem lepiej chyba dla Polski, dla naszej estetyki, żeby jeździł na nartach. Lepszym jest narciarzem.

Ale zamknął stoki! - dodał Tomasz Sekielski.

Zamknął stoki, ale jeździ... nieźle odjechał na pewno.

Panowie podsumowali żart, że prezydent w rozmowie z ich kolegą w TVN24 - Krzysztofem Skórzyńskim - "szusował" odpowiadając na pytania dziennikarza.

Żart miał nawiązywać do niedawnej wypowiedzi prezydenta, który powiedział, że Polska policja jest profesjonalna, ponieważ nikt nie zginął podczas protestów. W tej samej rozmowie stwierdził też, że przenoszeni na odległe placówki prokuratorzy mogą zmienić zawód, zamiast narzekać. Słowa o prokuratorach i policji odbiły się szerokim echem i jak widać, Sekielscy nie pominęli ich w swoim internetowym show.

