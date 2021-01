Joanna Przetakiewicz od przeszło dwóch lat spotyka się Rinke Rooyensem. Para chętnie relacjonuje w sieci swoje życie prywatne, bowiem jak twierdzi celebrytka, warto dzielić się z innymi swoim szczęściem i pozytywnymi emocjami. Zaskoczył więc fakt, że gwiazda w tajemnicy poślubiła ukochanego, a zdjęciami z zarówno polskiej jak i greckiej ceremonii pochwaliła się dopiero po fakcie. Wiem już, że miała na sobie kilka jasnych kreacji. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, co ma zamiar z nimi zrobić.

Co Joanna Przetakiewicz zrobiła ze swoimi wszystkimi sukniami ślubnymi? Widać, że tradycje są dla niej najważniejsze

Jakiś czas temu redakcja Plotka gościła we flagowym butiku La Manii. Podczas wywiadu Joanna Przetakiewicz zdradziła, że ślubne kreacje nadal wiszą u niej w szafie, jednak dała do rozumienia, że marzy jej się, by suknie wykorzystały kiedyś jej przyszłe synowe.

Suknie ślubne wiszą w szafie i czekają na moje synowe. Myślę, że nie mogłabym zrobić im większej niespodzianki. To jest zresztą tradycja. Zawsze jest wybór, ale to jest cudowne, że młodzi mężczyźni, zaręczają się, proponując małżeństwo z pierścionkiem swojej mamy. To nie jest tylko rzecz, w tym jest zaklęte mnóstwo dobrej mocy, energii, wspomnieć, cudownych uczyć. To są symboliczne rzeczy. Na pewno się tego nie pozbędę. Mam trzech synów, będę miała trzy synowie i one zawsze będą miały szansę, by sobie taką sukienkę wybrać i założyć.

Czy w takim razie synowie Joanny Przetakiewicz pozazdrościli mamie pięknej ceremonii i myślą już ślubie?

Moi synowie są bardzo szczęśliwi ze swoimi dziewczynami, ale są na tyle młodzi, że ten temat jeszcze nie istnieje.

Joanna Przetakiewicz po ślubie zmieniła nazwisko. Inicjały brzmi światowo