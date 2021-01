Brooklyn Beckham zrobił dla ukochanej WIELKI tatuaż na karku. Internauci nie mają wątpliwości: Będziesz żałował

Brooklyn, syn Davida i Victorii Beckham, pokazał na swoim koncie na Instagramie kolejny dowód miłości do swojej narzeczonej, Nicoli Peltz. Zrobił sobie na karku wielki tatuaż, który jest jednocześnie treścią listu od ukochanej.

REKLAMA

Brooklyn Beckham zrobił tatuaż dla Nicoli Peltz

Związek Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz jest dość krótki stażem, lecz intensywny. Syn brytyjskiego piłkarza po raz pierwszy spotkał dziedziczkę fortuny trzy lata temu podczas corocznego festiwalu Coachella. Ich drogi splotły się ponownie i wtedy też amerykańska aktorka oraz młodziutki celebryta oficjalnie ogłosili, że są w związku.

Szczegóły ślubu Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz. Victoria projektuje dla przyszłej synowej suknię

Po zaledwie roku Beckham zdecydował się na oświadczyny. W 2021 ma odbyć się ślub pary. Ich miłość kwitnie, czego dowodem są coraz to nowsze tatuaże Brooklyna poświęcone narzeczonej. Nietypowy wyznacznik głębokich uczuć nie podoba się wszystkim, jednak sam chłopak, podobnie jak ukochana, wydają się zupełnie nie przejmować nieprzychylnymi komentarzami. To zresztą już piąty tatuaż nawiązujący do relacji z Nicoli. Ozdoba na karku to list, który ta napisała dla Brooklyna.

Mój na zawsze. Przeczytaj to, gdy poczujesz niepokój. Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo Cię kocham. Masz najlepsze serce, jakie kiedykolwiek spotkałam i mam nadzieję, że nigdy nie przeżyję dnia bez twojej miłości. Myślę, że jesteś niesamowity. Tylko razem możemy przez to przejść, jeśli będziesz oddychać powoli i ufać. Kocham cię, Twoja przyszła żona - czytamy.

Niektórzy fani pary nie byli jednak przekonani, czy taka forma wyrażania uczuć jest rozsądna. Swoje obawy wyrazili w komentarzach. Oczywiście, znaleźli się i tacy, którzy byli zachwyceni wrażliwością i oddaniem chłopaka.

Naprawdę mam nadzieję, że twój związek się ułoży. Ten tatuaż to zobowiązanie.

Brooklyn, niesamowity testament miłości. Jesteście tacy piękni.

Będziesz tego żałować w nadchodzących latach.

Miejmy nadzieję, że wam się uda.

Brooklyn Beckham propaguje przemoc domową? Zdjęcie pary wzburzyło internautów

Jeden z internautów ironicznie zwrócił uwagę, że fragment dotyczący wracania do listu, gdy Brooklyn poczuje niepokój nie ma sensu, bo zrobiony tatuaż znajduje się na karku i ten nie ma jak go zobaczyć.

Ale poczekaj, przecież nie możesz do tego wrócić, bo tatuaż jest na karku.

Przesada czy romantyczna miłość?

Zobacz też: Brooklyn Beckham i Nicola Peltz przygotowują się do ślubu. Wyciekły pierwsze szczegóły. Będą dwie ceremonie