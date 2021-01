Córka Madonny założyła konto na Instagramie. Lourdes Leon od razu wrzuciła odważne zdjęcia

Córka Madonny, Lourdes Leon, zdecydowała się w końcu założyć konto na Instagramie. Dziewczyna już zdążyła udostępnić dwa posty, które nawiązują do jej udziału w modowych kampaniach. Jak przystało na córkę kontrowersyjnej wokalistki, były dosyć odważne.

Córka Madonny, Lourdes Leon, założyła konto na Instagramie

Trzeba przyznać, że to dosyć zaskakujące, że Lourdes Leon przez tyle lat nie zdecydowała się na taki krok. Być może to, że zrobiła to właśnie teraz, wiąże się z ostatnimi projektami, w których brała udział. Dziewczyna udostępniła dwa posty - w jednym z nich dodała kilka zdjęć z kampanii Juicy Couture x Parade Underwear. Artystka pozuje tam w wyzywających pozach i majtkach z wielkim napisem Juicy.

Drugie post Lourdes to wideo promujące kolekcję Stelli McCartney, gdzie również widzimy Leon w dosyć specyficznych pląsach na łące. Czyli bardzo w jej stylu - podobnie jak mama, też jest mistrzynią prowokacji.

Lourdes jest pierwszym dzieckiem Madonny, która w sumie ma ich sześcioro - dwoje biologicznych i czworo adoptowanych Malawijczyków. Najstarsza córka jest owocem relacji wokalistki i trenera fitnessu Carlosa Leona, z którym piosenkarka spotykała się przez dwa lata. Jej ojciec z pochodzenia jest Kubańczykiem, stąd charakterystyczne rysy i kolor włosów dziewczyny.

Leon już w wieku dwóch lat debiutowała u boku mamy podczas sesji dla "Vanity Fair". Jako mała dziewczynka interesowała się modą i muzyką - występowała na koncertach Madonny jako tancerka, brała też udział w sesjach dla znanych magazynów, takich jak Vogue czy Elle.

