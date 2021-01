Monika Mrozowska konsekwentnie do samego końca relacjonowała na Instagramie przebieg swojego błogosławionego stanu. Co jakiś czas chwaliła się efektami sesji zdjęciowych z coraz większym brzuchem. Nie ukrywała, że oczekiwanie na narodziny czwartego dziecka obfitowało w niepewność i strach, ponieważ była to ciąża podwyższonego ryzyka. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i mały Lucjan jest już na świecie. Celebrytka dopiero w piątek wyszła ze szpitala i powoli przyzwyczaja się do nowej sytuacji. Z internautami podzieliła się intymną fotografią, na której widać malucha.

Monika Mrozowska urodziła! Pokazała zdjęcie dziecka

Monika Mrozowska karmi syna piersią

Monika Mrozowska należy do grona celebrytów, którzy nie wyznaczają widocznej granicy pomiędzy działalnością w show-biznesie a życiem prywatnym. Dorastająca na oczach widzów gwiazda "Rodziny zastępczej" publikuje wizerunek swoich dzieci w sieci i nie zasłania ich twarzy tak, jak robią to np. Lewandowscy. Nic więc dziwnego, że kilkudniowy Lucjan również zdążył pojawić się na profilu popularnej mamy i to w dość intymnym ujęciu. Na fotografii widać, jak Monika karmi malucha piersią, a starszy syn beztrosko leży na jej kolanach.

Monika Mrozowska Instagram/ @monikakingamrozowska

Jeśli moje chłopaki mi na to pozwolą, to spróbuję dziś napisać Wam coś więcej - zapowiedziała na InstaStories Mrozowska.

Celebrytka za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie podziękowała personelowi szpitala i zajmującym się nią lekarzom. Myślicie, że opieka nad maluchem będzie teraz głównym tematem internetowej aktywności Mrozowskiej?