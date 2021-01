Szymon Hołownia przez lata prowadził "Mam Talent" i mimo medialnej aktywności, nie mówił o swoim prywatnym życiu. Kiedy jednak zdecydował się rozpocząć karierę polityczną, coraz częściej zaczął chociażby pozować z ukochaną. Właśnie pokazał, jak prezentowali się w dniu cywilnego ślubu.

REKLAMA

Przyszłe Pierwsze Damy i Pierwszy Dżentelmen. Poznajcie partnerów, którzy na co dzień towarzyszą kandydatom na prezydenta RP

Szymon Hołownia świętuje piątą rocznicę ślubu. Nie uwierzycie, kto był jego świadkiem

Ostatni sezon hitu stacji TVN "Mam Talent" wyemitowano jesienią 2019 roku. Kolejne przesłuchania do programu miały się odbyć w wakacje następnego roku, ale ze względu na pandemię zostały odwołane. Co więcej, Szymon Hołownia ogłosił, że przez start w wyborach prezydenckich, 12. edycja show jest jego ostatnią. Marcin Prokop dyskutował z producentami na temat jego nowego kompana i stwierdził, że nie chce prowadzić programu z kimś, z kim nie łączy go bliższa więź. I faktycznie, Marcin i Szymon są sobie bardzo bliscy, bowiem ten pierwszy był świadkiem na ślubie tego drugiego!

To już pięć lat... Właśnie przypomnieliśmy sobie z Ulą, że wczoraj mieliśmy rocznicę ślubu cywilnego (kościelny mieliśmy tydzień później, tę datę pamiętamy bardziej). Uznaliśmy, że skoro to nasz ślub, więc zrobiliśmy to po swojemu - na cywilnym byliśmy w sumie w piątkę (w tym świadkowie: Asia, siostra Uli i kolega, Marcin Prokop), na kościelnym: chyba w dziesiątkę, czy dwunastkę: tylko my i najbliżsi. Początek najfajniejszej podróży w moim życiu. Dzięki Uleńko! 105. rocznicy pewnie nie dożyję, ale jak medycyna pójdzie do przodu, to jeszcze 55. możemy przecież wyciągnąć - napisał pod zdjęciem.

Marcin Prokop pokazał, co znalazł w śmietniku. "Podsumowanie naszych czasów, niech żyją płaskoziemcy"

Szymon Hołownia i Urszula Brzezińska - jak się poznali?

Szymon Hołownia poznał ukochaną żonę dzięki udziałowi w "Mam Talent". Pewnego razu namówił bowiem producentów, by fragment jednego z odcinków nagrać na... lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Tak się złożyło, że spotkał tam Urszulę Brzezińską, która jest zawodowym żołnierzem i pilotem. Od tamtej pory przyszła para miała kontakt dzięki mediom społecznościowym, a teraz świętuje piątą rocznicę ślubu.