Związek Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka nie był nieskazitelny, jednak mimo przeciwności losu, para zeszła się i dziś przygotowuje się do narodzin dziecka. To szczególny czas przede wszystkim dla modelki, która za kilka miesięcy będzie mogła spełniać się w roli mamy (piłkarz ma już nieślubną córkę). Celebrytka właśnie pokazała, jak wygląda jej zaokrąglony brzuch. Fani z pewnością czekali na tak piękne zdjęcie.

Magdalena Stępień prezentuje ciążowe krągłości, stojąc z łyżką w kuchni. Gotuje dla Jakuba?

Informacje na temat ciąży Stępień jako pierwszy podał Plotek. Krótko po tym para przyszła z potwierdzeniem tych informacji, prezentując romantyczne zdjęcie z pozytywnym testem w roli głównej. Magda przez długi czas nie chciała mówić o swoim błogosławionym stanie, jednak powoli zaczyna się to chyba zmieniać. Właśnie zaprezentowała nagi brzuch, który ślicznie rośnie. Widać, że ciąża służy przyszłej mamie! Instagramową relację opatrzyła uroczymi emotikonami przedstawiającymi rodziców karmiących dzieci.

Chcielibyście, by Magda częściej dzieliła się takimi fotografiami? Kto wie, może już niedługo sama zdradził płeć dziecka. Tak czy inaczej, życzymy jej i maleństwu dużo zdrówka!

Jakub Rzeźniaczak - życie prywatne

Jakub Rzeźniczak nigdy nie należał do medialnych gwiazd, jednak jego bogate życie uczuciowe sprawiło, że dziennikarze i fani sami zaczęli się interesować tym, co słuchać u niego prywatnie. Piłkarz Wisły Płock (od 2019 roku) przez kilka lat związany był z Edytą Zając, która wybaczyła mu nawet zdradę. Mimo wszystko małżeństwo nie przetrwało próby czasu i oficjalnie rozpadło się w zeszłym roku, o czym modelka poinformowała w jednym z odcinków "Tańca z Gwiazdami", który później wygrała. I choć Zając usunęła się w cień i nie chce komentować zachowań byłego męża, wiele do powiedzenia ma matka jego córki, Ewelina. Ponadto jak podawał ostatnio nasz informator, Jakub "podjął decyzję o założeniu Ewelinie sprawy w sądzie ws. ochrony dóbr osobistych".

